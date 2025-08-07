¡No solo una prueba de ADN, hay lágrimas derramadas! Lisa Mariana no pudo ver a su hijo perforada por una aguja

Yakarta, Viva – El ambiente de la emoción envolvió el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025. La razón, celebridades Lisa Mariana Incapaz de contener las lágrimas mientras acompañaba a su pequeña hija que se sometió a las iniciales CA Tes ADN Como parte del proceso legal del informe de difamación publicado por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

Leer también: Pensado en reunirse, Ridwan Kamil y Lisa Mariana separaron el piso durante la prueba de ADN en Bareskrim



Lisa parecía emocional al decir el momento en que el equipo médico de la policía nacional Pusdokkes le dio una muestra de sangre a su hija. Según él, el momento fue bastante desgarrador como madre.

«Sí, un poco suave Aja, los niños perforados con una aguja, así que sí. Así que un poco de llanto», dijo Lisa.

Leer también: La prueba de ADN está completa, ¡se toma la sangre de la niña de Lisa Mariana! 10 días más revelados



Kang Emil, cumpliendo la llamada primero. Llegó al edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, alrededor de las 08.57 Wib. Llegó con un traje marrón a juego con su camisa, completa con gafas de sol, acompañadas de varios abogados.

Leer también: Ridwan Kamil abre la voz después de la prueba de ADN: somos la iniciativa para no arrastrar



Mientras Lisa llegó después. Apareció alrededor de las 10:45 Wib. Su presencia en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, estaba en el centro de atención. Lisa fue vista con una blusa con crema y vino con su equipo legal. Caminó lentamente sin decir mucho. Sin embargo, antes de ingresar a la sala de pruebas, Lisa dio brevemente una breve declaración que inmediatamente llamó la atención.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.