Jack of utilización de energía limpia, PGN presenta servicios de automóviles de taller móvil BBG

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Alias PGNProporcionar asistencia para el automóvil taller alrededor del combustible de gas (Bbg) A través del ‘Día del mercado de CNG 2025’, que se celebró en la ciudad de Bandung, West Java.

El director de PGN, Arief S. Handoko, dijo que este paso tiene como objetivo proporcionar servicios de mantenimiento a los usuarios de automóviles BBG, con una gama más amplia.

«La asistencia del taller BBG en forma de 1 unidad de vehículos operativos, herramientas mecánicas completas y servicios rotativos mensuales hasta febrero de 2026 en Jabodetabek, Semarang y Surabaya», dijo Arief en su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.

Por lo tanto, los usuarios de vehículos alimentados con gas pueden obtener conveniencia en el mantenimiento de rutina sin tener que llegar a un taller fijo, al tiempo que fomentan una adopción de BBG más amplia en el sector de transporte.

Además de proporcionar un taller alrededor de BBG, Arief afirmó que PGN y Komogas también habían distribuido asistencia en forma de kit BBG Converter a los conductores en línea.

Hasta ahora, se ha registrado que la Comisión y PGN habían convertido 187 unidades de vehículos BBM a BBG desde 2023. Los detalles son 80 unidades en el programa PGN CSR en 2023, 67 vehículos en 2024 y 40 unidades en 2025.

Arief dijo que este programa está en línea con el compromiso de PGN de fortalecer el ecosistema energía limpia National, mediante la mejora de los servicios e infraestructura que respalda BBG.

«El programa BBG Workshop se lanzó como parte del compromiso de PGN para apoyar el objetivo Net-Zero Emission 2060, así como responder a la necesidad de servicios de mantenimiento de vehículos BBG no autorizados en varias regiones», dijo Arief.

Presione emisiones, PGN da promoción en el gas Bajaj.

Además, continúa el programa, el programa también tiene como objetivo optimizar la infraestructura para las estaciones de llenado de combustible de gas (SPBG) y los servicios de conversión BBG, de modo que sean más confiables y lleguen a más usuarios de vehículos BBG en Indonesia.

«En este caso, PGN colabora con Pt Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), que es una subsidiaria de la Compañía y la Comunidad de Automóviles de Gas (Komogas)», dijo.