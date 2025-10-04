Soimah dijo que había vivido en el departamento de Nicholas Saputra

VIVA – Artista y presentador Soimah Pancawati recientemente compartió una historia interesante sobre el viaje de su vida al comienzo de una carrera. No mucha gente lo sabe, resulta que Soimah había vivido en un apartamento propiedad de actores famosos Nicholas saputra Cuando comienzan a seguir una carrera en Yakarta.

Soimah dice que inicialmente había vivido en un hotel durante nueve meses después de mudarse a la capital. Sin embargo, debido a que se sentía aburrido con la atmósfera de un hotel monótono, comenzó a buscar una residencia más cómoda y estratégica. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Sé que conozco a Nicholas Saputra, antes de convertirme en artista, ya conocía a los artistas», dijo Soimah, citado de YouTube Wendi Cagur.

Desde la introducción, Soimah recibió una oferta de Nicholas Saputra para alquilar su apartamento en el área de Sudirman Park, Yakarta. La oferta fue ciertamente muy útil, especialmente en ese momento Soimah todavía estaba en las primeras etapas de la carrera y no tenía muchos ahorros.

Aun así, admitió que no pudo pagar el alquiler de un apartamento durante un año completo como de costumbre. Nicholas también dio alivio al permitir que Soimah pague el alquiler por mes.

Soimah dijo que el apartamento era muy cómodo y tenía instalaciones completas, pero había una cosa que pensaba que faltaba, a saber, la televisión.

«El apartamento es bueno, pero no hay televisión», dijo.

También vivió allí durante un año completo hasta que finalmente tuvo que mudarse porque el apartamento sería vendido por Nicholas Saputra.

«Finalmente, un año allí, resulta que ha pasado un año por ser vendido por Nicholas. Inevitablemente conmovido», dijo Soimah.

Después de salir del apartamento, Soimah recibió una oferta del difunto Andi Bogel para quedarse en el Cagur Post. A partir de esto, la carrera de Soimah en el mundo del entretenimiento comenzó a desarrollarse.