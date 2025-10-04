Por qué Senne Lammens comienza para Man United vs Sunderland – ‘Tratamos de encontrar lo mejor’

Man Utd juega a Sunderland en la Premier League el sábado y Ruben Amorim ha explicado la selección de su equipo.

Amorim habló para el patada. (Imagen: Mutv)

Ruben Amorim ha explicado que Senne Lammens debuta su Manchester United contra Sunderland debido a la «rotación».

United sufrió una derrota por 3-1 contra Brentford el fin de semana pasado en el Gtech Community Stadium, que obligó a las fuentes del club a aclarar que Amorim todavía está reteniendo el apoyo de la Junta.

Amorim habló honestamente en su conferencia de prensa de Pre-Sundland el viernes por la tarde y dijo: «Nadie aquí es ingenuo. Entendemos que necesitamos resultados para continuar el proyecto».

Sunderland ha hecho un excelente comienzo de la campaña y se está convirtiendo en una prueba estricta del lado de Amorim hoy.

El entrenador en jefe de United ha hecho cinco cambios en Sunderland y Lammens hará su debut.

Antes de la patada, se le preguntó a Amorim sobre Lammens y Mutv dijo: «Es rotación, todos deben estar listos para jugar. Tenemos que ganar este juego, cada oponente es diferente, por lo que tratamos de encontrar las mejores características para ganar este juego».

Amorim acordó que había elegido el ‘mejor equipo’ para el juego. «Por supuesto, y lo importante es el próximo juego, pero vimos el último juego», dijo. «Tratamos de mejorar en ciertas cosas que son realmente cruciales para ganar partidos de fútbol».

El entrenador en jefe de United continuó: «Creo que eso es algo [having the right mentality] Todos pueden mostrarse en nuestro equipo. A veces somos un máximo de, cuando digo ‘máximo’, quiero decir que es el foco, la determinación, ese es el punto más importante para que nuestro equipo gane más competiciones.

«Saben, sabemos, todos lo saben, así que tenemos que mostrar eso».

Amorim elogió la agresión del equipo contra Chelsea, pero estaba ausente contra Brentford. «Si estás enfocado en el juego, entenderás qué hacer en cada situación», dijo.

«Si tenemos que señalar algo, este es el enfoque en el juego y la sensación de que tenemos que ganar cada juego. No es solo una, dos veces, es cada juego. Tenemos esa responsabilidad, especialmente en casa».

–

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.