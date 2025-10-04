Los comandantes HC hacen una declaración audaz sobre Marshon Lattimore

Es un cuatro veces Pro Bowler que debería ser el esquinero de cierre para el Comandantes de WashingtonPero en su lugar Marshon lattimore se ha convertido en un flop de alto precio, un objetivo favorito para otros equipos que buscan finalizaciones fáciles o yardas baratas adquiridas por penalizaciones.

Así que es sorprendente que el entrenador en jefe Dan Quinn sigue creyendo en Lattimore. Hasta el punto en que defiende al profesional de octavo año que le costó a los comandantes Tres selecciones en el draft de la NFL de 2025 cuando negociaron con el Santos de Nueva Orleans a mitad de la temporada pasada.

Quinn dijo a los periodistas el miércoles 1 de octubre, incluido JP Finlay de NBC4 SportsNo «siente» como si los equipos persigan a Lattimore. Más bien, Quinn está convencido de que el jugador de 29 años «jugando mejor que la percepción, pero los grandes errores obtienen los titulares».

Dan Quinn dice que los equipos de «no siento» están apuntando a Marshon Lattimore. Él dice que Lattimore está jugando mejor que la percepción, pero los grandes errores obtienen los titulares – JP Finlay (@jpfinlaynbcs) 1 de octubre de 2025

Esa es una evaluación audaz y ligeramente desconcertante de un jugador que se ha convertido en un imán para las banderas y el autor frecuente de las tareas de cobertura soplada en cuatro juegos este año. Lattimore está jugando como cualquier cosa menos un jugador de bolos profesional, pero el espectáculo público de fe de Quinn es oportuno para un jugador que necesita un impulso en la confianza para volver a su mejor momento.

Los comandantes con la esperanza de que funcione positivo de refuerzo

Quinn que ofrece un refuerzo positivo es el último intento de la Comandantes Para poner a Lattimore en camino. El gerente general Adam Peters tenía Esperaba una temporada baja completa haría el truco, pero Lattimore todavía está luchando.

Esas luchas se están manifestando cada semana. Como cuando Lattimore fue golpeado por esta larga ganancia por Atlanta Falcons receptor ancho Drake Londres en la semana 4.

Lattimore pierde en la ruta, a pesar de ser marcado por sostener. No hay una ilustración más vívida de cómo se ha convertido en una responsabilidad de la defensa de Pass de Washington que Lattimore que permite una calificación de pasador de 105.2, así como 15.5 yardas por recepción, Según Pro Football Focus.

Los números preocupantes deben mucho a la dificultad continua de Lattimore para adaptarse al Comandantes‘Esquemas.

Marshon Lattimore Un enlace débil en la cobertura

Lattimore admitido a una cierta timidez Después de unirse por primera vez a los comandantes. Apareció de manera más dañina en enfrentamientos individuales, y desafortunadamente, la tendencia ha continuado en la nueva campaña.

Quinn y el coordinador defensivo Joe Whitt Jr. simplemente no pueden confiar en Lattimore para jugar en una isla contra el mejor receptor de un oponente. No cuando se tambalea en la cobertura del hombre, según Steve Suter del equipo 980.

Marshon Lattimore y Mike Sainristil son vistos como puntos débiles cuando los comandantes están en la cobertura del hombre, dice Steve Suter después de su desglose de la película pic.twitter.com/ckyqdwt1ob – El equipo 980 (@Team980) 2 de octubre de 2025

Este último señaló cómo el problema no se limita a Lattimore, con Pro de segundo año Mike Especialista También tomando calor para una fragilidad en situaciones de cobertura de hombre. Sin embargo, Lattimore es el nombre de la carpa en la parte trasera, el jugador el Comandantes intercambiados para que pudieran contar en una esquina capaz de bloquear un lado del campo.

Lattimore todavía no está cerca de merecer ese estado, y actualmente está siendo superado por la selección de segunda ronda de este año, Trey Amos. Así como él está jugando, es un problema que el novato Amos es Hacer el impacto más positivo Dentro de una secundaria de otro modo sospechoso.

El Comandantes Necesita un jugador establecido como Lattimore para dar un paso adelante y convertirse en un líder con el ejemplo. No hay una solución fácil, pero proteger a Lattimore con más frecuencia con ayuda de seguridad parece un buen lugar para comenzar, al menos hasta que recupere su confianza.