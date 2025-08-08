Shashi Tharoor insta a la CE a actuar sobre las acusaciones de manipulación electoral







Citando Rahul Gandhi`s Los reclamos de aparejos de encuesta, el líder del Congreso, Shashi Tharoor, dijo el viernes que estas son «preguntas serias» que deben abordarse seriamente en interés de todos los votantes e instó a la Comisión Electoral a actuar con urgencia.

En una publicación sobre X, el diputado de Thiruvananthapuram dijo que la democracia de la India es demasiado preciosa para permitir que su credibilidad sea destruida por incompetencia, descuido o, peor aún, una manipulación deliberada.

Etiquetado un puesto de la conferencia del Congreso sobre la conferencia de prensa de Gandhi, en la que el líder de la oposición en el Lok Sabha alegó un «enorme fraude penal» en las encuestas, Tharoor dijo que estas son «preguntas serias» que deben abordarse seriamente en interés de todos los partidos y todos los votantes.

«Nuestra democracia es demasiado preciosa para permitir que su credibilidad sea destruida por la incompetencia, el descuido o, peor, la manipulación deliberada. @Ecisveep debe actuar con urgencia y @spokespersoneci debe mantener la nación informada», dijo Tharoor en su publicación.

Estas son preguntas serias que deben abordarse seriamente en interés de todos los partidos y todos los votantes. Nuestra democracia es demasiado preciosa para permitir que su credibilidad sea destruida por la incompetencia, el descuido o peor, la manipulación deliberada. @Ecisveep Debe actuar con urgencia y … https://t.co/rvkd4mskae – Shashi Tharoor (@shashitharoor) 8 de agosto de 2025

Los comentarios de Tharoor que exigen acciones sobre las afirmaciones de Gandhi suponen importancia últimamente, ha estado en desacuerdo con la postura del partido sobre ciertos temas, incluida la Operación Sindoor.

Las diferencias surgieron por primera vez después de que el gobierno eligió a Tharoor para dirigir una delegación diplomática a los Estados Unidos y otros países para transmitir la postura de tolerancia cero de la India sobre el terrorismo después del 22 de abril. Ataque de la pahalgama.

En una conferencia de prensa el jueves, Gandhi hizo reclamos explosivos de un «enorme fraude penal» en las encuestas a través de la colusión entre el BJP y la Comisión Electoral. Citó un análisis en una circunscripción en Karnataka y dijo que era «un crimen contra la constitución».

Afirmando que el «modelo de voto chori» se estaba utilizando en muchas circunscripciones en todo el país, Gandhi también dijo que el poder judicial debe involucrarse en esto porque «la democracia que amamos tanto ya no existe».

Gandhi dijo que lo que su partido recolectó a través de la investigación era «evidencia penal» y alegó que el Comisión electoral Estaba ocupado destruyendo esa prueba en todo el país.

Mientras tanto, el BJP se burló de la revelación de Rahul Gandhi para respaldar sus acusaciones de aparejo en el Encuestas de asamblea de Maharashtra Como caso de alguien que corta la rama en la que está sentado y dijo que el Congreso y sus aliados ganaron la mayoría de sus escaños donde el número de votantes había aumentado.









Fuente