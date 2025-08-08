Anindya Bakrie es optimista de que el retiro de Kadin 2025 Retret produjo un empresario guerrero militante

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrie revelar, Retiro de Kadin 2025 que se celebró en la Academia Militar de Magelang, Java Central, tiene como objetivo producir personajes hombre de negocios guerreros y militantes.

Sin embargo, en lugar de confiar en aspectos de apoyo de retiros como el uso de Hércules y los matices militares, Anindya enfatizó que el propósito de crear combatientes militantes es el foco principal de Kadin Indonesia del evento.

«El punto no es una cuestión de usar (aviones) Hércules, y no también una cuestión de militares», dijo Anindya en la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, East Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Pero, ¿cómo puede Indonesia tener empresarios de combatientes o combatientes económicos», dijo.

Además, Anindya también espera que este retiro también aumente la cooperación entre los empleadores y el gobierno, para mantener la resiliencia económica.

Además, hizo hincapié en que hasta ahora Kadin Indonesia incluso tiene una serie de esfuerzos hacia este asunto, a través de 4 programas rápidos correctos o rápidos.

Anindya reveló que el primer programa fue un programa de alimentación nutricional mutua libre (MBG) en todas las provincias, con 256 unidades de servicio nutricional existente (SPPG) en 25 provincias.



Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie en el Ayuntamiento de Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

En segundo lugar, Kadin Indonesia también tiene una cooperación mutua del Programa de Verificación de Salud Libre (PKG), y el tercero es mejorar la competencia y la competitividad de los trabajadores migrantes de la cooperación mutua.

«Y el último es un programa doméstico habitable y asequible, que comienza con renovaciones», dijo.