Celebre el cumpleaños, s.cups diecisiete donaciones de rp. 500 millones para familias de bajos ingresos

VIVA -S.cups, líder del famoso grupo K-pop DIECISIETECelebre su cumpleaños de manera significativa. En este momento especial, decidió compartir la felicidad donando fondos de 50 millones de wones, equivalente a alrededor de Rp500 millones, al cofre de la comunidad de Corea.

Donación Fue anunciado el viernes 8 de agosto de 2025, y tenía la intención de apoyar a los niños de familias de bajos ingresos en Corea del Sur.

Esta noble acción realizó S.Coups se unió oficialmente como el miembro 3710 de la Sociedad de Honor, una comunidad exclusiva reconocida por el Cofre de la Comunidad de Corea por importantes contribuciones filantrópicas.

Los fondos donados se asignarán para garantizar que los niños de malas orígenes económicos puedan acceder a alimentos nutritivos, especialmente durante el período de vacaciones de verano cuando aumenta el riesgo de desnutrición.

El enfoque principal de esta donación es apoyar a los centros infantiles en varias regiones de Corea del Sur, para promover un crecimiento saludable para la generación más joven.

«Gracias al amor de los fanáticos, cumpleaños Me recuerdan como un día especial para mí todos los años. Como expresión de gratitud, quiero devolver parte del amor que he recibido a la comunidad «, dijo S.Coups, lanzando Soompi, el viernes 8 de agosto de 2025.

«Apoyo un crecimiento saludable para todos los niños y adolescentes», continuó.

El paso S.Coups no es solo una acción filantrópica, sino que también refleja los valores que ha tenido como líder y figura pública. Es conocida como una figura cercana a los fanáticos, que se llama familiarmente quilates, y a menudo muestra gratitud por su apoyo.

Con esta donación, S.Coups quiere asegurarse de que la felicidad que siente en su cumpleaños también pueda ser sentido por los niños necesitados.

Esta iniciativa también agregó una larga lista de acciones sociales realizadas por diecisiete miembros, que se sabe que son activos en varias actividades de caridad. Se espera que las donaciones de S.Coups inspiren a más personas, incluidos los fanáticos y los actores de la industria del entretenimiento, para contribuir a la comunidad.

El Cofre de la Comunidad de Corea expresó su aprecio por la preocupación de S.Coups, calificándolo de un ejemplo para la generación más joven al usar su influencia en el bien social.

Esta acción también cosechó elogios de los fanáticos en las redes sociales, quienes elogiaron a S.Coups por su sensibilidad a los problemas sociales. Con este paso, S.Coups no solo celebra su cumpleaños, sino que también fortalece su compromiso de tener un impacto positivo en la comunidad necesitada, especialmente los niños y adolescentes de familias desfavorecidas.