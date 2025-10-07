Secretamente Meyden ‘Boy Boy’ resultó estar casado

VIVA – número Meydenque es ampliamente conocido como un «niño vacío» en el mundo del contenido y los deportes electrónicos indonesios, nuevamente en un gran centro de atención. Esta vez no fue una cuestión de él en el mundo de los juegos, sino por una sorprendente confesión sobre su nuevo estatus como esposa.

A través de cargas en Instagram y su canal personal de YouTube, la mujer cuyo verdadero nombre es Melinda Rohita compartió el momento sagrado de su matrimonio con su amante, Hengky. No solo las fotos, también mostró un video del consentimiento de Kabul que estaba lleno de emoción. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Lo que hizo al público aún más sorprendido, aparentemente el matrimonio había estado sucediendo desde el 3 de agosto de 2025. Durante casi dos meses, Meyden eligió mantener esta feliz noticia en secreto antes de finalmente anunciarlo al público a principios de octubre.

En la carga de fotos en su Instagram, Meyden compartió los retratos de su matrimonio con Hengky.

«Bocil condujo a la edad adulta», escribió en su declaración citada de @btr_meyden el martes 7 de octubre de 2025.

Aún más sorprendente, se sabe que Hengky decidió convertirse en un converso antes de casarse con Meyden. Después de la procesión del contrato matrimonial, la pareja continuó con una recepción cerrada que se mantuvo simple pero elegantemente, con los matices de los chinos.

La noticia de este matrimonio también desestimó varios rumores que habían circulado a principios de año. Anteriormente, Meyden y Hengky se habían separado después de que se encontraron eliminando fotos de unión en las redes sociales. De hecho, en mayo de 2025, Meyden tuvo la oportunidad de subir fotos con otros hombres que hicieron que el público sospechara que su relación había terminado.

Sin embargo, este último reconocimiento demuestra que la relación entre los dos no solo se establece, sino que también ha anclado al nivel de matrimonio. Meyden también cosechó muchas oraciones y felicitaciones de otros creadores y fanáticos que no esperaban que se hubiera casado.