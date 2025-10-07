Luke Littler lanza una declaración que confirma las horas divididas para Darts World Grand Prix

Darts Sensation Luke Littler ha emitido una declaración en las redes sociales para anunciar que ya no trabajará con su gerencia -estable ZXF, que está dirigido por Martin Foulds

Littler estará en acción el martes (Imagen: Getty)

Luke Littler se ha despedido de su gerente y confirma las noticias solo una hora antes del comienzo de los dardos del Gran Premio Mundial. El adolescente, que ha disfrutado de una fama rápida desde su debut en 2023, anunció en las redes sociales que ya no se asociará con el establo de la gerencia de ZXF, dirigido por Martin Foulds.

Littler ha estado en las filas profesionales bajo el liderazgo de Foulds, el director de Prestige Building Supplies Ltd, desde 2020 y fue introducido en las filas profesionales. Desde entonces, se ha hecho un nombre como una de las estrellas más grandes del deporte, introduciendo flechas en la nueva audiencia y aumenta considerablemente su perfil.

Sin embargo, el joven de 18 años reveló el lunes que se despediría de la agencia de gestión, que también representa a su rival de dardos Nathan Aspinall, mientras que quiere controlar su carrera en una nueva dirección.

En una declaración en las redes sociales, Littler, nacido en Warrington, dijo: «Quiero agradecer a @ZXFSports, y especialmente a @Martinfoulds5, un gran agradecimiento por todo lo que han hecho por mí en mi carrera.

«Hemos tenido buenos momentos juntos en los últimos 5 años y siempre estaré agradecido por el consejo y el apoyo que me ayudó a llegar a este punto.

«A medida que mi carrera mejora y el calendario se vuelve más ocupado, estamos de acuerdo en que es el momento adecuado para que yo tome el siguiente paso con una nueva representación.

«Martin ha sido brillante para mí y les deseo a él y a todos en ZXF lo mejor. Emocionado por lo que nos espera [fist emoji] [target emoji]. «

Foulds estuvo del lado de Littler durante su notable viaje al Campeonato Mundial de Darts en Ally Pally 2024 como jugador aficionado, donde fue derrotado por Luke Humphries en la final.

Solo un año después, Littler regresaría y sería el jugador más joven en levantar el Trofeo Sid Waddell, Michael Van Gerwen venció en la final para usar el premio de £ 500,000.

Se las arregló para recaudar un impresionante premio de £ 1 millón durante 2024, con Foulds desempeñando un papel crucial en la persona joven que firmó contratos comerciales lucrativos y brindó asesoramiento financiero crucial.

Littler, que apoya al Manchester United, regresará al Oche el segundo día del Gran Premio Mundial, donde se enfrentará a Gian Van Veen en Leicester.