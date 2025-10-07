Dolphin, Seal, Atto, Dan Sealion

Yakarta, Viva – Byd Continúe fortaleciendo su posición en el mercado de vehículos eléctricos de Indonesia presentando una variedad de modelos que son adecuados para varios segmentos. En octubre de 2025, una fila precio Auto eléctrico BYD muestra una estrategia competitiva que está lista para competir en su clase.

Ver Viva Automotive En la página oficial, martes 7 de octubre de 2025, el modelo BYD Dolphin viene con dos variantes que cautivan a los amantes del automóvil eléctrico. La variante dinámica (rango estándar) tiene un precio de RP369 millones en la carretera Yakarta, mientras que Premium (Rango extendido) alcanza Rp429 millones, ambos ofrecen 180 nm de torque y distancia de hasta 410 km.

En cuanto al MPV eléctrico, BYD M6 ofrece comodidad familiar con tres opciones de variantes. La versión estándar (7 plazas) se vende para RP. 383 millones, mientras que Superior (7 plazas) es RP. 433 millones, y la variante más alta del capitán superior (6 plazas) Rp.463 millones.

Las tres variantes de BYD M6 usan un motor eléctrico de 120 kW con 310 nm de torque con una batería de 55.4 kWh, este automóvil puede alcanzar hasta 420 km en una carga, adecuada para viajes familiares de rango medio.

En el segmento SUV premium, BYD SEAL 7 es el foco principal. El modelo premium (5 plazas) se vende RP629 millones, mientras que la variante de rendimiento (5 plazas) alcanza RP719 millones, ambas dependen de motos de 230 kW con 380 nm de torque

Byd Sealion 7 ofrece un rendimiento difícil con una distancia de 567 km gracias a una batería de 82.56 kWh. La aceleración de 0 a 100 km/hora se puede alcanzar en solo 6.7 segundos, por lo que es un SUV eléctrico deportivo y eficiente.

Para el segmento de nivel de entrada, BYD ATTO 1 aparece como la opción más asequible. Las variantes dinámicas se venden por RP195 millones y RP235 millones premium, ofreciendo 55 kW de potencia y 135 nm de torque, con una distancia de alrededor de 300 km.

Aunque el precio es económico, Byd Atto 1 todavía ofrece una aceleración rápida de 0-100 km/h en 4.9 segundos. Este modelo está diseñado para consumidores jóvenes o usuarios diarios que desean un automóvil eléctrico conciso y eficiente.

En la clase Sedan, Byd Seal ofrece un alto lujo y rendimiento. La variante de rango premium tiene un precio de RP639 millones, mientras que la variante de rendimiento de AWD se vende RP750 millones, los cuales tienen una distancia de hasta 650 km y 230 kW de potencia.