Se revela el primer vistazo de Enola Holmes 3 mientras Netflix adelanta las películas de 2026

Aquí viene el 2026 netflix películas, comenzando con una mirada anticipada al primer proyecto post-al revés de Millie Bobby Brown, alumna de “Stranger Things”.

El transmisor lanzó una serie de fechas de lanzamiento para proyectos destacados, incluido un nuevo lote de Tyler Perry películas, la continua unión de Matt Damon y Ben Affleck a través de Artists Equity y más títulos de todos los géneros.

Brown regresa con la tercera entrega de “Enola Holmes”, basada en una serie de libros sobre las misteriosas aventuras de la hermana menor de Sherlock. Esta vez se dirige a Malta con Louis Partridge (“House of Guinness”), donde una larga línea nos cuenta que los “sueños personales y profesionales de su personaje chocan en un caso más enredado y traicionero que cualquiera que haya enfrentado antes”. Este verano, el elenco secundario incluye a Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel y Sharon Duncan-Brewster.

Se han compartido más detalles sobre el final del largometraje de “Detiene el corazón”, un romance juvenil queer que cautivó al público mundial (y que ahora ha renovado su relevancia a raíz del éxito masivo de “Heated Rivalry”). Aquí, los protagonistas Joe Locke y Kit Connor lidiarán con el final de la adolescencia y el comienzo de asuntos adultos complicados, como las relaciones a larga distancia.

«Nick y Charlie son inseparables, pero con Nick preparándose para ir a la universidad y Charlie encontrando una nueva independencia en la escuela, la realidad de una relación a larga distancia comienza a pesar sobre ellos. Las dudas se afianzan y su relación enfrenta su mayor desafío hasta el momento», dice un logline oficial. «Mientras tanto, sus amigos también están atravesando los altibajos del amor y la amistad, enfrentando los desafíos agridulces de crecer y seguir adelante. ¿Pueden los primeros amores realmente durar para siempre?» La película está ambientada en algún momento de este año.

Perry tiene dos películas en preparación este año, incluida “Joe’s College Road Trip”, que sigue a la familia extendida de Madea, y se estrenará el 13 de febrero. A finales de este año, también lanzará una secuela de “¿Por qué me casé?” y “El Evangelio de la Navidad”.

Los fanáticos de «Peaky Blinders» estarán felices de saber que la entrega cinematográfica de la serie, «The Immortal Man», llegará a cines selectos el 6 de marzo y se transmitirá por streaming el 20 de marzo. Cillian Murphy regresa para el proyecto donde, «en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby es expulsado de un exilio autoimpuesto para enfrentar su ajuste de cuentas más destructivo hasta el momento. Con el futuro de la familia y el país en juego, Tommy debe enfrentar sus propios demonios y elegir si confrontar su legado o quemarlo hasta los cimientos”.

En otros lugares del programa: Tracy Morgan y Cedric the Entertainer se han unido a Michael B. Jordan y Juno Temple en el elenco de voces de “Swapped” de Skydance Animation; Alan Ritchson, el apuesto gigante de la fama de “Reacher”, estrenará “War Machine” el 6 de marzo, coprotagonizada por Dennis Quaid, Stephan James y Jai Courtney; y Sally Field hace su debut en Netflix como una viuda cuya improbable amistad con un pulpo la lleva a crecer en “Remarkably Bright Creatures” del 8 de mayo.