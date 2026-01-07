El gobierno provincial de DKI desembolsa 100.000 millones de IDR para desmantelar 98 postes de monorraíl estancados en Rasuna Said

JacartaVIVA – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) gastó hasta 100 mil millones de IDR para desmantelar 98 polo monorel que está estancado a lo largo de Jalan HR Rasuna dijoKuningan, sur de Yakarta.

El jefe del Servicio DKI Jakarta Bina Marga, Heru Suwondo, dijo que el proyecto de demolición y estructuración del área utilizará el Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD).

«El presupuesto de demolición se integra con la disposición de las carreteras y aceras. El total es de unos 100 mil millones de IDR», dijo Heru en el Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Detalló que la Rp. El presupuesto de 100 mil millones no sólo se destinó al desmantelamiento de los postes del monorraíl, sino también a la reorganización de las carreteras y aceras a lo largo del corredor Rasuna Said.

Por ahora, dijo Heru, su partido se está centrando primero en organizar el área de Jalan Rasuna Said. No ha revelado cuándo se instalarán los postes del monorriel en el área de Jalan Asia Afrika.

Heru dijo que su grupo limpiará el lado este de Jalan Rasuna Said, incluidos el carril rápido, el carril lento y las aceras. Más tarde, esta área se igualará al lado oeste de Rasuna Said, que ya estaba limpio.

«El lado este todavía está obstaculizado por los postes del monorraíl. Por eso limpiaremos la carretera en Jalan Rasuna Said en el lado este; arreglaremos el carril rápido, el carril lento y las aceras. Más tarde (la separación) desaparecerá. Lo mismo que en el lado oeste», explicó.

Una vez que se retiren los antiguos postes del monorraíl, las dos líneas se fusionarán. Así, en el futuro sólo habrá una ruta de bus y tres rutas regulares.

«Así que si quieres ver cómo se ve, mira el camino al lado», dijo Heru. (Hormiga)