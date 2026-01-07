Ampliación de la definición de «intentos forzosos» en el nuevo KUHAP: mantener la justicia, mantener la autoridad

(Este artículo de opinión fue escrito por Umar S. Fana, profesor principal de la Facultad de Ciencias Policiales/Facultad de Ciencias Policiales, investigador principal de Bareskrim Polri)

VIVA – Código de Procedimiento Penal Nuevos y “peldaños” Justicia Procesal

El nuevo Código de Procedimiento Penal trae un cambio importante: la definición de “medidas coercitivas” ahora se amplía explícitamente. Si antes se entendía que las medidas coercitivas se limitaban al arresto, la detención, el registro y la confiscación, ahora hay tres instrumentos que se incluyen en este estrecho círculo, a saber, la determinación de un sospechoso y el bloqueo de activos/cuentas (bloqueando) y escuchas telefónicas.

Esta expansión no es sólo una cuestión de términos. Una vez que una acción cae en la categoría de medidas coercitivas, los estándares de legalidad, rendición de cuentas, protección de los derechos humanos y apertura a la fase previa al juicio se vuelven mucho más estrictos.

Este es un avance importante en nuestro derecho procesal penal. Como académico, veo esto como un refuerzo del principio debido proceso legal. Como investigador lo veo como un desafío profesional que requiere mayor disciplina, precisión e integridad.

Debemos afrontarlo con la cabeza fría y los pensamientos claros, no con miedo ni con la euforia del poder.

Determinación Sospechoso como medida forzosa

Vistas Académicas

La determinación de los sospechosos se ha percibido a menudo como una «administración interna» de las investigaciones. Ahora, al incluir la designación de un sospechoso como medida coercitiva, el Estado afirma firmemente: la condición de sospechoso no es sólo una etiqueta legal, sino una decisión represiva que afecta los derechos constitucionales de una persona.

Como consecuencia, el requisito de pruebas iniciales suficientes ya no debe tener múltiples interpretaciones, el título del caso no es una formalidad, sino un espacio para la evaluación racional, la determinación de cada sospechoso puede ser probada para determinar su objetividad a través de la fase previa al juicio.

En teoría jurídica, esto es un fortalecimiento del principio. presunción de inocencia. Se pide al Estado que tenga más cuidado antes de “tocar la dignidad jurídica de una persona”.

Este es un paso adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nuevo KUHAP no pretende debilitar la aplicación de la ley, sino mejorar los procedimientos. Porque la justicia procesal es el fundamento de la justicia sustancial.

Vistas del investigador profesional

Desde la perspectiva de un investigador, esta política tiene importantes consecuencias operativas. Cada sospechoso nombrado debe tener dos pruebas válidas, claras y documentadas, un historial del proceso de pensamiento del investigador debe estar contenido en un currículum probatorio y el estudio de caso debe llevarse a cabo de manera sustantiva, no solo una «reunión de firma».

Página siguiente Por otro lado, la fragilidad de la administración de la investigación es ahora un punto de entrada para las diligencias previas al juicio. Por lo tanto, los investigadores deben transformarse: pasar de ser meros trabajadores de campo a convertirse en agentes del orden profesionales que sean legalmente precisos y éticamente limpios.

