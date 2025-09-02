Se cree que el ex jugador de Persija es Ahmad Sahroni, Persib donó la mayoría de los jugadores al equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Noticias sobre el ex jugador Perseguidor Jacarta, Syahroni quien fue atacado por los internautas debido a los miembros del parlamento indonesio, Ahmad Sahroni Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el martes 2 de septiembre de 2025.

También hay noticias de Perseguidor Bandung. Maung Bandung donó cuatro jugadores para Equipo nacional indonesio En el primer día de la FIFA septiembre de 2025, y se convirtió en el más contribuyente a los jugadores.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Oficialmente Únete a Lille, Calvin Verdonk llama al nombre Patrick Kluivert

Jugador de Lille, Calvin Verdonk

Calvin Verdonk reveló que había hablado con el entrenador del equipo nacional indonesio Patrick Kluivert Antes de decidir unirse Con el Ligue 1 Club, Lille en el mercado de transferencias este verano.

Citado del sitio web oficial del club el martes, Verdonk dijo que escuchó muchas cosas buenas de Patrick Kluivert, que había sido un jugador de Lille en la temporada 2007/2008.

4. Manchester United trajo al nuevo portero, ¿qué pasa con el destino de Andre Onan?



Kiper Manchester United, Senne Lammens.

Manchester United anunció oficialmente La llegada del nuevo portero Senne Lammens Del club belga, Royal Amwerp, en la fecha límite del mercado de transferencias este verano. El jugador de 23 años estaba obligado por un contrato a largo plazo hasta junio de 2030, como se cita en el sitio web oficial del club el martes (2/9).

3. Persib Dumbang La mayoría de los jugadores, registre el calendario del equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA septiembre de 2025



Thom Haye, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Persib Bandung se convirtió en el club con la mayoría de los contribuyentes a los jugadores en el equipo del equipo nacional de Indonesia para el primer día de la FIFA, septiembre de 2025. Del total de 13 jugadores de la Super League llamado, Cuatro de ellos vienen de Maung Bandung: Eliano Reijnders, Thom Haye, Beckham Putra, Dan Marc Klok.

2. Más popular: Pratama Arhan abre voz después de que Aziah, Calvin Verdonk, únete a Lille



Pratama Arhan Únete a Bangkok United Foto : Instagram @true_bangkok_united

Pratama Arhan está en la fase difícil de su vida. Fuera del campo, el hogar con celebridades de Azizah Salsha terminar en la cancha. Mientras está en el campo, su posición en el equipo nacional de Indonesia está cada vez más marginado.

1. Atacado por los internautas porque su nombre es similar a Ahmad Sahroni, un ex jugador de Persija para aclararme que me hace reír



El ex jugador de Yakarta Persija, Syahroni se convirtió en una víctima de los internautas.

El ex jugador de Yakarta Persija, Syahroni, estaba más tarde en el centro de atención después de su cuenta de Instagram (@syahroni15) atacado por los internautas. Esto sucedió debido a un malentendido, donde muchas personas pensaban que era Ahmad Sahroni, miembro del Parlamento Indonesio.

Por cierto, los nombres Syahroni y Ahmad Sahroni son realmente similares. Esta situación hizo que el ex centrocampista que también había fortalecido a Persela Lamongan se inundó con comentarios de ciudadanos que realmente fueron dirigidos a los políticos.