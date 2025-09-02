La existencia de Nafa Urbach a Sri Mulyani cuando el hogar fue saqueado, Ahmad Sahroni debutó para tocar la película

Yakarta, Viva – Existencia Ahmad Sahroni, Nafa Urbach Hasta Sri Mulyani, cuando su casa fue saqueada invitando a la atención del lector. El artículo al respecto se filmó de inmediato en las filas más populares, especialmente en el Canal Viva Showbiz.

Además de las noticias, todavía hay algunas otras noticias que es una lástima que fallar, incluido el asunto de Ahmad Sahroni, quien aparentemente había interpretado películas. El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la edición redonda el martes 2 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

¡Casa vacía cuando se saquea! Reveló la existencia de Sahroni, Eko PatrioUya Kuya, Nafa Urbach y Sri Mulyani



Artistas y políticos cuyas casas están saqueadas.

La ola de la ira de los residentes que explotó el sábado y el domingo 30-31 de agosto de 2025, no solo salió a la calle de la ciudad capital, sino que también atacó las casas de varias figuras públicas.

Desde políticos hasta artistas, su residencia está en ruinas después de ser saqueada por las masas. Curiosamente, los propietarios no estaban en el lugar cuando tuvo lugar el incidente. Entonces, ¿dónde están su paradero? El siguiente resumen, citado de varias fuentes.

La vivienda draizada en Bintaro tiene un exhusband ex, la casa original de Nafa Urbach resultó estar en …

El caso de destrucción y saqueo de la casa asociado con Nafa Urbach el sábado 30 de agosto de 2025 finalmente encontró un punto brillante. El último hecho dice que la casa realizada por las masas en Bintaro, South Tangerang, aparentemente no pertenecía al cantante y político del Partido Nasdem, sino que pertenecía a su ex marco, Zack Lee.

Esto fue revelado por el guardia de seguridad donde se encontraba la residencia. En un amplio video circulante en las redes sociales, enfatizó que Nafa en realidad solo ocasionalmente venía a la casa.

Ahmad Sahroni toca la película, debut con Adhisty Zara



Ahmad Sahroni en la película antes de conocerte

El nombre Ahmad Sahroni, conocido como hombre de negocios y político, ha regresado a la atención pública después de que su participación en la película de drama romántico indonesio antes de Met You (2022) se revelara nuevamente.

En la producción cinematográfica de MD Pictures dirigida por Angling Sagaran, Sahroni interpreta al personaje de Bastian, un padre del personaje principal, Girl, interpretado por la adhistía Zara.

El amor de Kuya Sigue el relato de Moon Taeil en Instagram en el centro de atención

La vida personal de Cinta Kuya, que es el hijo mayor del miembro de DPR Ri, Uya Kuya, también cosecha el centro de atención en medio del sentimiento público. Cinta Kuya, que se sabe que estudia en Los Ángeles, Estados Unidos, no respondió a nada sobre el problema que le estaba sucediendo a su padre.

Además del problema de Uya Kuya, los internautas en realidad descubrieron que Cinta Kuya todavía seguía la cuenta personal de Moon Taeil, un ex miembro del grupo NCT Boy, en Instagram. Esto fue revelado por el propietario de la cuenta @caramelmachiato en las redes sociales X que luego desencadenó la conversación.

