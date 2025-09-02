El Toronto Maple Leafs Tenga la vista puesta en un gol: la Copa Stanley. «Defense gana el campeonato» es un mantra de la NHL por una razón. Tener un talento revelador como Erik Karlsson puede darle a un equipo el impulso ofensivo que necesita. Por el contrario, un acantilado Muro de ladrillo defensivo También es útil durante la postemporada.

Heavy propuso una idea comercial que vería a los Maple Leafs agregar un gran talento bidireccional del Utah mamut en Mikhail Sergachev.

Maple Leafs adquiere:

Mammoth adquirir:

Este sería un trato masivo para ambas organizaciones. Los Maple Leafs obtienen una actualización significativa en su muelle con la adición de Sergachev, quien se convierte en su nuevo defensor número uno. Los gigantescos se alejan con un defensor de los cuatro primeros y un prospecto en un contrato de nivel de entrada que está listo para la NHL. En esta propuesta, el mamut retiene dos millones en el contrato de Sergachev para la temporada 2025-26.

En esta propuesta, la tierra de Maple Leafs Sergachev, 27, un defensor zurdo quien inicialmente fue reclutado noveno en general por el Montreal Canadiens en 2016. El defensor de 212 pies y 212 lb ganó dos Copas Stanley con la Tampa Bay Lightning antes de ser cambiado al gigantesco. El año pasado, registró 53 puntos en 77 juegos, mientras promedió 25:07 en tiempo de hielo por juego.

Por otro lado, el gigantesto adquiere Morgan Rielly. La quinta selección general de los Maple Leafs en 2012, Rielly, de 33 años, es un defensor ofensivo que puede darle al gigantesco más potencia de fuego en su muelle. El 6 pies-1, 225 lb El defensa zurdo registró 41 puntos en 82 juegos la temporada pasada.

El mamut también agrega Easton Cowan20, en esta propuesta. El delantero de 6 pies y 185 lb registrado 69 puntos en 46 juegos de OHL Jugando para los Caballeros de Londres.

Se rumorea que Maple Leafs tiene interés en Mikhail Sergachev

Entre el anfitrión de las publicaciones, Howard Berger informó durante el fin de semana que los Maple Leafs han tenido discusiones relacionadas con el minuto de Sergachev.

«Los Leafs han hablado con Utah sobre el defensa Mikhail Sergachev», » Berger informó a través de una publicación de redes sociales en X. «Toronto requeriría un trabajo de capitalización creativa con solo $ 1.9 millones En el espacio actual.

Los Maple Leafs que tienen interés en Sergachev tendría sentido. Según los comentarios del GM Brad Treliving a finales de la temporada de disponibilidad en mayo, quería cambiar la forma en que se construyó el equipo.

«Hay un ADN que tiene que cambiar en nuestro equipo», Teliving dijo. «En el juego de hoy debes estar activo. Necesitamos obtener más ofensiva de nuestra defensa. Me gustan los D-Corps, pero no podemos ser rígidos».

Maple Leafs necesita el dinero para tener sentido

Si bien es un pensamiento lujoso para los Maple Leafs tener un defensor fuerte como Sergachev en el backend, el dinero debe funcionar. Hay dos formas de hacer que eso suceda.

El primero, es un intercambio separado donde los Maple Leafs descargan un contrato para una selección de draft, liberando el espacio de la tapa de esa manera. Calle Jarnkrok y Pelea de David han sido nombrados el más probable que vaya a un nuevo equipo esta temporada baja, por lo que es probable que sea de dónde vendría el alivio del límite.

La otra opción es que el gigantesto retenga un salario en Sergachev. En esta propuesta, Heavy sugirió este último. Si solo conservan durante una temporada, podrían no agregar otro activo a esta propuesta. Pero si lo hacen, agregar una selección de cuarta o quinta ronda de 2026 o 2027 debería funcionar.

Si el mamut retenga $ 2 millones en Sergachev, este acuerdo liberará $ 1,873,500. En total, eso les dará $ 3,793,222. Eso podría ser suficiente para firmar Jack RoslovicLa pieza final para su rompecabezas de la lista 2025-26.