Presidente de la RPD Baleg afirma que el desarrollo actual de Indonesia se basa en el artículo 33

Jacarta – El presidente del Órgano Legislativo (Baleg) de la RPD de RI, Bob Hasan, destacó que los desarrollos e interacciones tecnológicos cada vez más extendidos en la actualidad no deben eliminar las características que construyeron los padres fundadores de esta nación, es decir, Pancasila. Esto fue transmitido frente a la generación más joven que son miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Indonesia (Himapolindo)

Lea también: Megamendung es considerado un ejemplo exitoso de downstreaming ecológico en línea con la dirección de Prabowo.



Destacó que el personaje de Pancasila debe implementarse bien desarrollo economía y fortalecimiento de la democracia en Indonesia.

La manifestación concreta que se puede ver es que el Presidente Prabowo Subianto enfatizó al comienzo de su reinado que el corazón de la gestión del gobierno es el Artículo 33, cuyo objetivo es un estado de bienestar.

Lea también: El gobierno reconstruirá el derrumbado edificio del internado islámico Al Khoziny utilizando el presupuesto estatal; se invita al sector privado a ayudar



«En este estado de bienestar hay varios pilares. A saber, el estado como árbitro, el estado como servidor, el estado como organizador y el estado como creador de reglas», dijo Bob Hasan en un debate en la Reunión Nacional de Evaluación HIMAPOLINDO 2025 en UPN Veteran Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Enfatizó que estos cuatro pilares se convertirán en un apoyo para que se pueda crear un Estado de bienestar, que esté orientado a una sociedad próspera.

Lea también: Ministro coordinador Cak Imin: Los internados islámicos a menudo utilizan métodos de ‘retales’ durante la construcción



«Es cierto que se necesita infraestructura, pero ahora el gobierno también está apuntando a programas que afectan directamente a la comunidad, como MBG y desarrollo de recursos humanos, que se basan en la capacidad y la seguridad alimentaria», dijo.

Bob Hasan afirmó que con la existencia de Trias Politika en la democracia de Pancasila, los partidos que sienten una injusticia tendrían muchas posibilidades de expresarlo ante el poder judicial.

«Todo se remitirá a la ley. Si la gente siente que es injusto, venga al Tribunal Constitucional, presente una revisión judicial, para cambiar lo que es injusto», dijo.

Destacó que el Presidente Prabowo Subianto quiere crear un país desarrollado y un pueblo próspero, respetando al mismo tiempo las normas legales existentes.

«Veremos cómo el programa actual, que fomenta la autosuficiencia alimentaria y mejora la calidad de los recursos humanos, también garantiza que la gestión de los recursos naturales pueda proporcionar los máximos beneficios para todo el pueblo indonesio», subrayó Bob Hasan.

El presidente general de HIMAPOLINDO, Tariq Rivqy Verdiansyah, afirmó que la Reunión Nacional de Evaluación de 2025 (Ravelnas) fue una parte importante para unir ideas y percepciones para el futuro de esta nación.