La prisión preventiva después de los resultados de la prueba de ADN, Lisa Mariana admitió que no tenía miedo de ser demandado por Ridwan Kamil

VIVA – Drama sobre los resultados de las pruebas de ADN que involucran celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilponiéndose más caliente. Después de la investigación criminal, la policía anunció los impactantes resultados de las pruebas de ADN, Lisa Mariana inmediatamente mostró su ira en las transmisiones en vivo en las redes sociales. Mientras derramaba lágrimas, se negó a rendirse e incluso desafiar a Ridwan Kamil.

En la transmisión en vivo de Tiktok el 20 de agosto de 2025, Lisa Mariana parecía muy emocional. No pudo contener sus lágrimas al discutir los resultados de la prueba de ADN anunciada por Bareskrim. En ese momento, enfatizó que no tenía miedo, incluso si tenía que enfrentar demandas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Lisa Mariana. Foto : Instagram @lisamarianAaa.

«No tengo miedo de ser demandado, cómo estás por el caso de corrupción», dijo Lisa Mariana mientras lloraba cuando Live Tiktok fue citado el jueves 21 de agosto de 2025.

Esta declaración fue repentinamente en el centro de atención. Lisa no solo se centró en los resultados de las pruebas de ADN, sino que también mencionó casos de supuesta corrupción que supuestamente involucraba a Ridwan Kamil. Incluso afirmó ser examinado como testigo por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) relacionada con el caso BJB Bank el 22 de agosto de 2025.

«El 22 (agosto de 2025) me llamaron al KPK para ser testigo. El KPK también me confundió», dijo.

Cuando algunos ciudadanos lo acusaron de solo dirigirse a la herencia, Lisa inmediatamente negó. Sintió el orgullo de sí mismo y del niño como burlado.

«No es un problema obtener una herencia, no estoy paralizado», negó.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Lisa enfatizó que todavía podía trabajar y no esperaba la riqueza de ninguna parte. Las emociones de Lisa alcanzaron su punto máximo cuando sintió que la niña se convirtió en «muñeca» en esta situación.

«No se me puede jugar como si esta fuera la muñeca de mi hijo», dice en un tono alto.

Aunque se han anunciado los resultados de la prueba de ADN, Lisa Mariana todavía insistió en que este no era el final de todo. Dijo que los resultados no fueron finales y que todavía había otros hechos que revelaría.

«No me da vergüenza, esto no es final siempre que sepas que esto no es definitivo, todavía puedo desmantelar a los demás», concluyó, mostrando su determinación de continuar luchando.