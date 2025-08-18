Ravens vinculados al esquinero del agente libre All-Pro Kyle Fuller

Parece que podría haber una lesión desconocida en el Cuervos‘Secundario. Según Kevin Oestreicher citando «múltiples informes«, Baltimore trajo esquinero del agente libre Kyle Fuller en un entrenamiento el domingo. Sería un regreso a casa para Fuller, que creció en Baltimore y jugó para los Ravens anteriormente.

Fuller no ha jugado en la NFL desde 2022, cuando estaba con los Ravens. Ragó su ACL en el primer juego de la temporada y no ha firmado con un equipo desde entonces, aunque hizo ejercicio con los comandantes En octubre. Los titulares de Baltimore están establecidos, pero tal vez pueda establecerse en un papel de respaldo, si está firmado.

Kyle Fuller fue uno de los mejores esquineros de la liga

En su mejor momento, Fuller era una fuerza de élite en la secundaria. Fue una selección de primera ronda de los Bears de Virginia Tech en 2014, y dejó su huella inmediatamente como novato: 64 tacleadas, cuatro intercepciones, 10 pases defendidos y tres balones sueltos forzados es la primera impresión. Hizo dos Pro Bowls durante sus seis temporadas con los Bears, incluida la temporada 2018 en la que registró 55 tacleadas, siete intercepciones y un asombroso 21 pases defendidos, ganando sus honores All-Pro del primer equipo.

Después de ser liberado por Chicago después de la temporada 2020, firmó un contrato de un año con los Broncos en 2021, luego hizo lo mismo con los Ravens en 2022. Después de rehabilitar su lesión en el LCA, no pudo conseguir un lugar en un campamento de entrenamiento antes de la temporada 2023. Aunque no ha firmado con un equipo, ha realizado múltiples visitas y entrenamientos en los últimos dos años, lo que indica que todavía está interesado en un regreso a la liga a pesar de tener 33 años.

El secundario de Ravens ya está cargado

En el esquinero, los Ravens están trotando a Marlon Humphrey, Nate Wiggins y Jaire Alexander como los titulares, con Chidobe Awuzie, TJ Tampa y Jalyn Armour-Davis como las copias de seguridad principales. Incluso piezas de profundidad como Marquise Robinson y Reuben Lowry han parpadeado en el pasado. Es poco probable que todos puedan hacer la lista, ya que llevar ocho esquinas en la lista activa sería extremadamente anormal para un equipo de la NFL.

No está claro si los Ravens buscan agregar una esquina de profundidad en general o si su interés estaba en pleno más importante específicamente. Si es el primero, existe una alta probabilidad de que el equipo haya sufrido una lesión en el esquinero que aún no se ha revelado al público. O tal vez querían hacer ejercicio Fuller para ver si sería una actualización sobre los chicos actualmente en la lista.

También existe la posibilidad de que estuvieran buscando Fuller para jugar con seguridad. Al principio de su carrera en los Bears, se especuló que podría moverse a un lugar seguro, pero eso se disipó a medida que se convirtió en una esquina de bloqueo. La profundidad de seguridad del Raven recibió un golpe recientemente con la pérdida de Ar’darius Washington, así que tal vez por eso miraron a Fuller.