Mila Kunis dejó de comer para la preparación de ‘cisne negro’, recibió contusiones de ballet

Kunis recientemente contado Revista Vogue mientras marca el 15 aniversario de «Cisne negro«Que su preparación para el thriller de la bailarina consistía en» mucho baile y muy poca comida «. Kunis protagonizó la película dirigida por Darren Aronofsky como Lily, una bailarina de espíritu libre que Nina Nina, Nina, llega a la lujuria y teme como una amenaza para su papel principal.

«Mi preparación fue mucho baile y muy poca comida, lo que sé que no debes decir, pero es la verdad. Bebí mucho caldo y bailé durante 12 horas al día», dijo Kunis. «Se suponía que solo debíamos tener tres meses de preparación antes de que comenzara la filmación, pero perdimos algo de financiamiento, por lo que se extendió a seis meses mientras Darren intentaba encontrar dinero. Apestaba a Darren, pero Nat y yo estábamos muy felices porque tuvimos tres meses adicionales para bailar».

Kunis agregó: «Dispararíamos a esas escenas de baile durante horas, y tuve contusiones en todas mis costillas solo por ser levantadas una y otra vez».

Natalie Portman le dijo a la publicación que lanzó a Aronofsky al lanzar a Kunis cuando se enteró de su experiencia de ballet anterior. Kunis fue conocido principalmente por comedias como la comedia de Fox «That ’70s Show». Su casting en «Black Swan» fue un desvío dramático y obtuvo su aclamación crítica y una nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto en una película.

«Habíamos sido amigos durante años, y recuerdo estar en el Rose Bowl Flea Market con ella, hablando de esta película de ballet que estaba haciendo con Darren», recordó Portman. «Mila dijo: ‘Recuerdo cuando me quitaba mis zapatos de punta …’ Y pensé: ‘Espera, ¿hiciste ballet?; Inmediatamente llamé a Darren e dije que había esta increíble actriz con experiencia en ballet que sería perfecta para Lily».

Aronofsky recordado en la misma entrevista que había intentado y no pudo avivar una rivalidad en el set entre los dos actores para reflejar mejor su disputa en pantalla.

«Mi opinión es que estaba tratando de ser un director astuto y hacer que discutan», admitió. «Mila y Natalie se dieron cuenta muy rápidamente de lo que estaba haciendo y se burlaron de mí, por lo que rápidamente se convirtió en una broma que todos entendimos. Ambos son muy inteligentes e instantáneamente estaban al tanto de cualquier truco que estuviera jugando».

«Black Swan» regresa a los teatros IMAX el 21 de agosto y el 24 de agosto para celebrar su 15 aniversario. Dirigirse a Sitio web de la revista Vogue leer la entrevista completa en su totalidad.