Última transferencia del Manchester United en medio de reclamos sobre un regreso para David de Gea a Old Trafford

Ex portero David de Gea Van Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

David de Gea es sensacional vinculado a una transferencia de regreso al Manchester United dos años después de salir del club.

Supuestamente los ‘cheques’ unidos en el español que se dice que se dice que deja a Fiorentina por una pequeña cantidad. Eso probablemente advirtió a los jefes de Old Trafford, que pueden probar una reunión en medio de problemas en el departamento de portero.

La primera opción de Ruben Amorim, Andre Onana, perdió la pretemporada con una lesión en los isquiotibiales, pero se recuperó a tiempo para el primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal. En cambio, no fue seleccionado con Altay Bayindir.

William Saliba superó la parada turca para obtener un golpe débil con una mano en una primera mitad de la esquina de los artilleros, de modo que Riccardo Calafiori podría obtener el único gol del juego.

No ha sido una posición prioritaria para fortalecer a United, pero ahora están siendo asociados con este sorprendente cambio de los guardianes si De Gea regresara.

El hombre de 34 años fue amado por los seguidores por sus contribuciones durante 12 años en el club. Fue parte del último equipo de United en levantar la Premier League y ganó otros ocho trofeos.

Y recientemente, De Gea describió sus sentimientos y esperanza para su antiguo club esta temporada.

Después de la amistad entre United y Fiorentina Boting en Old Trafford el sábado 10 de agosto, De Gea los apoyó para regresar a ‘donde merecen’ en el fútbol inglés.

«Sé que ha sido en United durante unos años, donde han luchado un poco, pero este es uno de los mejores clubes del mundo», comenzaron a contar las noticias de Gea Sky Sports.

«Es un club enorme. Ojalá este año con las sesiones de firma y el gerente que están comenzando una nueva era, pueden hacer algo grande.

«Echemos un vistazo, con suerte pueden ganar algo y estar donde se merecen».

Todavía se vería si el GEA quisiera regresar y posiblemente agregar a sus 545 actuaciones unidas, aunque el informe sugirió que estaría abierto a cualquier papel que Amorim podría ofrecer.

Del mismo modo, United aparentemente podría cuidar su llegada si un acuerdo fuera lo suficientemente barato.

