Raperda KTR hace que los comerciantes sean inquietos, Pramono responde

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo apeló al propietario de la instalación y al organizador del evento para proporcionar un lugar especial para fumar.

La apelación fue presentada relacionada con el proyecto de regulación regional regional (RaperDA) sin Cigarrillo (KTR), lo que hace que muchos comerciantes sean incómodos.

«Como dije repetidamente, lo que está establecido es el lugar. Por ejemplo, si hay un lugar de karaoke, sí, en el karaoke que no está permitido, pero la gente vende allí, sí, no debe estar prohibido», dijo Pramono en el área central de Yakarta, lunes.



Ilustración de cigarrillos (Imagen-Salvian/DPA/APA/H. Fohringer).

En el caso del caso, según él, el propietario del Karaoke Place está obligado a proporcionar una habitación especial para los visitantes que desean fumar.

Sin embargo, también solicitó que en otras instalaciones públicas o la ubicación de ciertos eventos proporcionara un lugar especial para fumar para que el humo de los cigarrillos no interfiera y se extienda a las personas que no fuman.

«Entonces, en esencia, todas las instalaciones que permiten o mantienen eventos deben preparar un lugar para fumar de manera cerrada, para no molestar a los demás», dijo Pramono.

Enfatizó los puntos más importantes de Raperda Ktr no es a la continuidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) perturbadas.

«El borrador de regulación más importante es el más importante que no debe interferir con las MIPYME», dijo Pramono.

Anteriormente, la Asociación de Hotel y Restaurantes de Indonesia (PHRI) Jakarta proyecta el 50 por ciento del negocio hotelero en Yakarta se verá afectado debido a una serie de prohibiciones en el borrador de la regulación regional de KTR.

El miembro de la Agencia de Gestión Regional de Phri Yakarta (BPD), Arini Yulianti, dijo que los datos se basaron en una encuesta interna realizada por su partido.

«El estudio de las opiniones si las antiguas reglas se renovan con un borrador de regulación más estricto de KTR, el 50 por ciento de las empresas evalúan esta regulación tendrá un impacto en los negocios», dijo Arini.

Por lo tanto, espera que la ratificación del borrador de la regulación regional de KTR no tenga un impacto en la disminución de las solicitudes de negocios en los campos de hoteles y restaurantes.

Si ocurriera la disminución, afirmó estar preocupado de que los consumidores eligieran mudarse a otra ciudad cuyas regulaciones no eran como en Yakarta. (Hormiga)