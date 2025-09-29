Director de ‘Wuthering Heights’ Emerald Fennell en la película ‘Primal, sexual’

Emerald Fennell ha hablado por primera vez sobre su ya controvertida adaptación cinematográfica de la novela de 1847 de Emily Brontë «Alturas de Wuthering. «

Durante un panel en el Festival de Escritura de Mujeres de Brontë en Inglaterra el viernes, la directora de «Saltburn» y «prometedora joven» dijo que quería la película, protagonizada por Margot Robbie Como Cathy y Jacob Elordi Como Heathcliff, para transmitir cómo se sintió leyendo el libro por primera vez cuando era adolescente.

«Quería hacer algo que me hiciera sentir que sentí cuando lo leí por primera vez, lo que significa que es una respuesta emocional a algo», dijo Fennell, Según la BBC. «Es, como, primario, sexual».

El Primer trailer de «Wuthering Heights» que se lanzó a principios de este mes, ciertamente retrató eso. Cuenta con fotos de pan que se amasan sugestivamente, el sudor goteando por la espalda de Elordi, un dedo se coloca en la boca de un pez y un montón de corpiño, todo establecido en una versión remezclada de «Everything Is Romantic» de Charli XCX. El teaser continuó alimentando un debate ferviente sobre la película, y algunos lo llamaron demasiado erótico.

Pero Fennell no está de acuerdo, diciendo: «Hay una enorme cantidad de sadomasoquismo en este libro. Hay una razón por la que la gente se sorprendió profundamente. [when it was published]. «

Ella agregó: «Ha sido una especie de ejercicio masoquista trabajando en él porque me encanta, y no puede amarme, y tengo que vivir con eso. Así que ha sido preocupante, pero creo que de una manera realmente útil».

Fennell dijo que reconoce la «gran responsabilidad» de adaptar el libro, que se ha llevado a la pantalla varias veces antes, tal vez más notablemente con la versión de 1992 protagonizada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes.

«Sé que si alguien más lo lograra, estaría furiosa», continuó. «Es material muy personal para todos. Es muy ilícito. Creo que la forma en que nos relacionamos con los personajes es muy privado».

Aunque se ha tomado algunas libertades en otro lugar, Fennell, quien también escribió el guión de la película, afirmó que mantuvo gran parte del diálogo original de Brontë.

«Estaba realmente decidido a preservar tanto de su diálogo [as possible] Porque su diálogo es el mejor diálogo «, dijo.» No podría mejorarlo y ¿quién podría? «

Más allá del aparente erotismo de la película, Fennell también ha enfrentado algo de calor para lanzar a Robbie y Elordi. Cathy es una adolescente en el libro, mientras que Robbie tiene 35 años, y Heathcliff se describe como «de piel oscura», mientras que Elordi no lo es.

Sin embargo, Fennell se mantuvo entusiasmado con sus opciones de casting durante el panel, diciéndole a la multitud que sabía que Elordi era su Heathcliff cuando lo conoció en el set de «Saltburn».

Elordi «se veía exactamente como la ilustración de Heathcliff en el primer libro que leí», dijo Fennell. «Y fue muy horrible porque quería gritar. No es lo profesional, obviamente».

Ella agregó: “Había estado pensando en hacer [‘Wuthering Heights’]Y me pareció que tenía la cosa … es un actor muy sorprendente «.

De Robbie, el director dijo que «no es como nadie que haya conocido, nunca, y creo que eso es lo que me sentí con Cathy», y agregó que la «Barbie» es «tan hermosa, interesante y sorprendente, y ella es el tipo de persona que, como Cathy, podría salirse con la suya».

«Creo que honestamente podría cometer una juerga asesinada y a nadie le importaría. Y ese es quien es Cathy para mí. Cathy es alguien que solo presiona para ver hasta dónde puede llegar», continuó Fennell. «Así que necesitaba a alguien como Margot, que es una estrella, no solo una actriz increíble, que ella es, sino a alguien que tiene un poder, un poder de otro mundo, un poder divino, eso significa que las personas pierden la cabeza».

Las publicaciones de «Wuthering Heights» en los cines el 14 de febrero.