Electronic Arts se pone en privado en un acuerdo de $ 55 mil millones

Gigante de los videojuegos Artes electrónicas ha confirmado que se está poniendo en privado en un acuerdo de $ 55 mil millones.

Confirmando informes anteriores, el acuerdo, que se ubica como la compra más grande jamás aprovechada, involucra a un grupo de inversores, incluidas las empresas de capital privado Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Jared Kushner’s Affinity Partners.

«Nuestros equipos creativos y apasionados de EA han entregado experiencias extraordinarias para cientos de millones de fanáticos, construyeron algunos de los IP más emblemáticos del mundo y han creado un valor significativo para nuestro negocio. Este momento es un poderoso reconocimiento de su notable trabajo», dijo Andrew Wilson, presidente y CEO de Electronic Arts. «Mirando hacia el futuro, continuaremos empujando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, desbloqueando nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones que vienen. Estoy más energizado que nunca sobre el futuro que estamos construyendo».

Según el acuerdo, los accionistas de EA recibirán $ 210 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 25% a partir del precio de cierre de la compañía el 25 de septiembre antes de que surgieran informes de un acuerdo.

Agregó Kushner: «Electronic Arts es una compañía extraordinaria con un equipo de gestión de clase mundial y una visión audaz para el futuro. Admiré su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas y, como alguien que creció jugando sus juegos, y ahora los disfruta con sus hijos, no podría estar más entusiasmado con lo que está por delante».

EA’s current biggest priority is the upcoming wide release of “Battlefield 6” on Oct. 10, but its catalog of game franchises also includes “Skate” (with its latest game having entered early access this month), “EA Sports FC” (rebranded from “FIFA”), “Apex Legends,” “The Sims,” “EA Sports,” “Madden NFL,” “EA Sports College Football,” “Need for Speed,” “Dragon Age,” «Titanfall», «Plants vs. Zombies» y «EA Sports F1», entre otros.

Se espera que se cierre en el primer trimestre de 2027