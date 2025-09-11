Rainn Wilson dice que la oficina era ‘ofensiva’, a la NBC, a Dwight Spin -off,

Rainn Wilson admitido en Podcast «The Last Laugh» eso «La oficina«Podría ser una ofensiva» asombrosa «a veces, por lo que tendría que ser un programa» muy, muy diferente «si regresara en 2025. Wilson tocó a Dwight Schrute en las 9 temporadas de la comedia de NBC, que se extendió por 201 episodios entre 2005 y 2013.

«Escucha, sabes, el episodio navideño de Benihana donde Michael y Andy dibujan con un Sharpie en una de las mujeres asiáticas que han traído a la fiesta de Navidad es una asombrosa y horrible», dijo Wilson. «Y es una conversación complicada, ¿sabes? No tienen idea y, en su falta de idea, son racistas e insensibles, y siempre dicen lo incorrecto. Y eso es Michael, Dwight y Andy, y Kevin para ese caso.

«Desea alentarlo, porque es divertido como el infierno, y también se sesga una sensibilidad estadounidense en particular, pero definitivamente va bastante lejos si cavas profundamente», agregó Wilson. «Entonces, ya sabes, ¿podría suceder hoy? Creo que tendría que ser muy, muy diferente si se hiciera en este entorno».

El universo de «The Office» regresó recientemente a través de la transmisión por cortesía de la serie spin-off de Peacock «The Paper», que eliminó toda su temporada de debut de 10 episodios el 4 de septiembre. Pero no es la primera vez que la franquicia intenta existir fuera de la serie insignia. Wilson estaba listo para encabezar un spin -off de Dwight titulado «The Farm», que incluso tenía un piloto de puerta trasera durante un episodio de la temporada final de «The Office». Por desgracia, NBC no eligió el spin -off hasta la serie.

«NBC en ese momento tenía un nuevo régimen que entraba y querían hacer espectáculos grandes, brillantes, llamativos y chirriados que eran de múltiples cámaras y que volvían al tipo de» amigos «», dijo Wilson sobre el proyecto fallido. «Y simplemente no estaban interesados ​​en los spin -off de ‘oficina’ en ese momento. Si hubieran tomado ‘la granja’, probablemente tendrían otros mil millones de dólares en el banco. Incluso ahora, todas las personas que han visto ‘la oficina’ 20 veces, van a ver ‘la granja’ al menos una o dos veces. tener, y habríamos hecho algunas cosas realmente geniales.

Wilson agregó: «Pero la historia de ‘The Office’ en NBC es que realmente nunca obtuvieron el programa. Honestamente, fueron como cinco años después de que terminó el programa, cuando de repente comenzó a ser visto en los miles de millones de minutos en Netflix, que NBC fue como, espera un minuto, esta es una vaca de efectivo. Esto es realmente un buen espectáculo y tiene algunas patas».

Escuche la entrevista completa de Wilson en el «The Last Laugh» podcast aquí.