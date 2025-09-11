Los osos hacen un cambio de alineación de último minuto antes del juego de Detroit Lions

El Leones de Detroit están llegando a su Segundo juego de la temporadaY es una doozie. El equipo jugará el Bears de Chicago El domingo 14 de septiembre, y no es una hipérbole decir que este es el juego más importante de su primera temporada. Después de caer ante el Packers de Green Bay en Domingo 7 de septiembreLos Leones realmente necesitan ganar este juego de los Bears para comenzar el pie derecho en el norte de la NFC.

Además, los Leones de Detroit, por supuesto, también se enfrentarán a su ex coordinador ofensivo, Ben Johnson. Entonces, los Leones quieren demostrar que pueden vencer a Johnson en su propio juego.

El juego de los Bears and Lions está listo para Ford Field, por lo que los Leones tendrán su ventaja en el campo de inicio. Pero, sin embargo, necesitarán más que eso para lograr una victoria, porque Johnson y los Bears realmente también quieren ganar este. Ahora, los Bears han hecho un cambio en el enfrentamiento de los Leones.

Los Bears de Chicago hacen un cambio en su alineación antes del juego de Lions

Como informa el cable de transacción de los ososEl equipo soltó el esquinero veterano Tre Flores Fuera de su escuadrón de práctica y firmó un esquinero Dallis Flowers en su lugar. Los dos tienen el mismo apellido pero no están relacionados.

Tre no ha sido miembro de los Bears demasiado tiempo. Se firmó con el equipo en el campo de entrenamiento y se suponía que debía ayudar a agregar profundidad a su habitación de esquinero, pero no hizo su lista de 53 hombres debido a su presentación de pretemporada. Ahora, tendrán a Dallis en su lugar como uno de los dos esquineros en su escuadrón de práctica.

Entonces, ¿Dallis tomará el campo durante el juego de los Lions? Depende de si los Bears terminan necesitando esa profundidad de esquinero. De cualquier manera, es un ligero cambio en la alineación que podría marcar una gran diferencia.

Amon-Ra St. Brown de Detroit Lions envía un mensaje a Ben Johnson

Como se mencionó anteriormente, si los leones quieren ser contendientes en el NFC NorteTendrán que ganar el juego de este fin de semana contra los Bears. Leones ‘ Amon-Ra St. Brown Dice que los Leones están listos para hacer lo que sea necesario para ganar y no decepcionará a Motor City.

En una charla sobre su «St. Brown Podcast» el lunes 8 de septiembreSt. Brown habló sobre el próximo enfrentamiento. Su mensaje de cuatro palabras a Johnson fue: «Todos lo abuchamos». Ay.

Para un contexto completo, St. Brown dijo: «La semana 2 va a estar tan loca. Te lo prometo. Va a ser tan eléctrico. Pero tan pronto como Ben (Johnson) entra allí, lo estamos abucheando. No me importa un … a todos lo abuchamos».

La receptor de los Chicago Bears, Roma Odunze, fue invitada en el programa, y ​​él dijo: «Sí, él (Johnson) dijo que se encenderá, no voy a mentir. Y estoy aquí por eso».

Entonces, tráelo. La rivalidad entre los Detroit Lions y los Chicago Bears nunca ha sido más caliente, y ambos equipos quieren ganar tanto el juego de este domingo. Deje que comience la diversión.