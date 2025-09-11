Vecinos, caucásicos alemanes admiten que hay algo extraño cada vez que pasa por la casa de Ferdy Sambo

Yakarta, Viva – Un ciudadano extranjero (WNA) de Alemania que vive en el sur de Yakarta está en el centro de atención público después de compartir su experiencia de vivir en un funcionario de alto riesgo vecino en Indonesia. Una mujer llamada Jane, que está activa en las redes sociales a través de la cuenta @Janejalanjalanafirmando haberse establecido en el área de Kemang durante los últimos 5 años.

Se sabe que Kemang es conocido como una de las áreas de élite de la ciudad capital. No solo habitado por expatriados y celebridades, esta área también es una residencia de varios funcionarios gubernamentales y altos oficiales de policía. Una de las casas en su entorno es propiedad Bote ferdyEl acusado en el caso de asesinato del brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat o Brigadier J. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Hola, vivo en Kemang en el sur de Yakarta y aquí, hay muchas casas magníficas de oficiales de policía y funcionarios del gobierno», dijo Jane, en la carga de video, citada el viernes 12 de septiembre de 2025.

A lo largo de los años, se estableció allí, Jane admitió que a menudo veía la opinión de que se sentía extraño. Casi todos los días pasó por la casa de Ferdy Sambo y varios otros funcionarios. Según él, no con poca frecuencia encontró autos de lujo estacionados en el garaje y obras de arte de alto valor en exhibición en estas casas.

«5 años de alojarse aquí, todas las mañanas paso la casa de Ferdy Sambo. Veo grandes autos y obras de arte de otros funcionarios», dijo.

La mujer con la que a menudo se llama Luna Maya como entonces comparó el estilo de vida de los funcionarios en Indonesia en su país de origen, Alemania. Allí, dijo Jane, los funcionarios del gobierno no estaban acostumbrados a la vida glamorosa.

«Esto se ha convertido en algo ordinario, pero en realidad esto no es normal. Si en mi país, seguramente los funcionarios no viven como el rey», dijo.

Este fenómeno, según Jane, le hizo entender por qué los indonesios a menudo desahogan su ira cuando ven el estilo de vida de los funcionarios que están lejos de la simplicidad.

«Entonces puedes estar enojado. También estoy enojado a pesar de que no soy indonesio. Y y mucho menos tu vida es mucho más difícil que mi vida», dijo.

Jane cerró su declaración mencionando que la desigualdad social que presenció todos los días en el entorno donde vivía era dolorosa.

«Porque esto es muy injusto», agregó.