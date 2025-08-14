Rahul Gandhi se enfrenta a la súplica de perjurio por reclamos en el caso de difamación de Savarkar







Se ha presentado una solicitud de perjurio contra el diputado del Congreso y el líder de la oposición (LOP) en Lok Sabha Rahul GandhiAcusarlo de engañar a la corte en un caso de difamación vinculado a sus comentarios sobre el luchador por la libertad Vinayak Damodar «Veer» Savarkar, informó la agencia de noticias ANI.

El abogado Sangram Kolhatkar, que representa al Satyaki Savarkar, el sobrino nieto de «Veer» Savarkar, presentó la solicitud contra el líder del Congreso el miércoles, alegando que engañó al tribunal al negar repetidamente el recibo de pruebas vinculadas a sus controvertidos discursos en Londres, informó Ani.

De acuerdo a la aplicaciónA pesar de los registros judiciales que muestran que Gandhi había recibido pruebas relevantes, incluidas copias de los discursos en múltiples ocasiones, continuó manteniendo que nunca los había recibido.

El abogado Kolhatkar alegó que, en lugar de reconocer estos documentos, Gandhi presentó una Pursis (declaración escrita) acusando a Satyaki Savarkar de desacato al tribunal.

El abogado Kolhatkar solicitó al tribunal que iniciara los procedimientos de perjurio contra Gandhi por supuestamente hacer declaraciones falsas.

Mientras hablaba ante ANI, el abogado Sangram Kolhatkar dijo: «Hemos presentado una solicitud de perjurio contra el acusado Rahul Gandhi. Anteriormente, habíamos proporcionado las copias relevantes al defensor del acusado. Había recibido todas las copias. Ha firmado el documento antes de que haya firmado el documento antes. el tribunal… Él niega descaradamente haber recibido dicho material proporcionado por nosotros. El acusado está engañando a la corte. Por lo tanto, exigimos estrictamente que se inicie la acción contra el acusado, ya que el acusado tiene un puesto constitucional, el líder de la oposición. Entonces, hemos presentado una solicitud de perjurio contra Rahul Gandhi. El 10 de septiembre, el defensor del acusado va a presentar una respuesta a esto «.

Anteriormente, se presentó un caso de difamación contra Rahul Gandhi después de sus comentarios en Londres En marzo de 2023, donde, según los informes, hizo declaraciones sobre la democracia india y los líderes políticos que las afirmaciones de Satyaki Savarkar eran difamatorias hacia su nieto, Veer Savarkar, informó ANI.

Según los informes, estos comentarios se hicieron durante una reunión del Congreso en el extranjero en Londres el 5 de marzo de 2023.

Después de la declaración hecha por Rahul Gandhi, Satyaki Savarkar, el nieto de uno de los hermanos de Vinayak Savarkar, presentó una queja de difamación en un tribunal magistrado en Pune en abril de 2023, más tarde en el Tribunal Especial de MP MLA, alegando que los comentarios de Gandhi observaron el legado de la libertad de libertad y causaron heridas a sus seguidores, informó Ani «Gandhi.

Según la queja, Gandhi intencionalmente hizo acusaciones falsas y dañinas contra Savarkar para empañar su reputación, causando angustia mental a él y a su familia.

Ahora se espera que el tribunal escuche argumentos en la próxima fecha de audiencia, es decir, el 10 de septiembre.

(Con entradas de ANI)





Fuente