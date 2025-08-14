La abuela de Tukimah en Semarang se sorprendió a que PBB-P2 subiera un 400 por ciento, pidiendo alivio

SemarangVIVA – La abuela Tukimah, residente de Baran Kauman, distrito de Ambarawa, Regencia semarangse sorprendió cuando el proyecto de ley impuesto a la propiedad Las áreas rurales y urbanas (PBB-P2) para casas y tierra aumentaron dramáticamente de Rp161 mil en 2024 a Rp872 mil en 2025, o más de un 441 por ciento.

Tukimah vive en una casa en un área de 1.242 metros cuadrados. La casa ha sido un legado familiar desde 1956. Además de la construcción de la casa, en la tierra también hizo un puesto de comestibles y un pequeño edificio.

Tukimah, quien depende de los ingresos de los puestos de comestibles diariamente, dijo que estaba sorprendido por el impuesto nominal que debe pagarse. Afirmó objetar a aumentar el.

«El pago de la ONU ha aumentado mucho, me sorprendió, sí objetado», dijo Tukimah, miércoles 13 de agosto de 2025.

Respondiendo a esto, el Gobierno de Regencia Semarang, proporcionará un pago de alivio de los impuestos rurales y urbanos de tierras y edificios (PBB-P2) hasta el 50 por ciento para los ciudadanos desfavorecidos afectados por el aumento del valor fiscal en 2025.

Esta política se aplica a aquellos que presentan una carta de objeción a través de la Agencia Financiera y de Activos Regency Semarang (BKUD).

Con respecto a las quejas de la abuela de Tukimah, Semarang Regent, Nggraha, ha desplegado un equipo de la Agencia Regional Regional de Finanzas (BKUD) de Semarang para verificar las condiciones en el campo, así como establecer la comunicación con la aldea y el subdistrito.

«Llamé a su madre Tukimah, la heredera de la Sra. Koyimah. Sugerimos que si es objeción, presente alivio al gobierno local», dijo Semarang Regent, ngesti Nugraha.

Según el regente de Semarang, el aumento en PBB-P2 se debió al ajuste de los precios de la tierra de acuerdo con la última venta de objetos fiscales (NJOP). El aumento significativo ocurrió en la tierra en ubicaciones estratégicas y regionales con rápido desarrollo.

Además, también hay objetos fiscales que durante una docena de años no han experimentado ajustes de precios.

Sin embargo, Ngesti enfatizó que no hubo un aumento en el porcentaje de tasas impositivas de la ONU en la regencia de Semarang. De hecho, después del ajuste de NJOP, varios campos terrestres en realidad experimentaron una disminución en el valor de PBB-P2.

El gobierno de Regency insta a los ciudadanos que se oponen a presentar inmediatamente una solicitud de alivio, para que la carga fiscal pueda ajustarse a sus capacidades económicas.

Informe: Aditya Bayu/Tvone Semarang