El Secretario de Estado revela la preparación para el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio tiene casi el 100%

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) RI, Praseteto Hadi reveló la preparación del National Paskibraka de 2025 y el oficial de ceremonia Independencia El 80 aniversario de la República de Indonesia ha alcanzado el 100 por ciento.

Leer también: Palacio Llame a la Invitación de Aniversario de la República de Indonesia a Megawati a Jokowi en el proceso de finalización



Esto se juzga por el ensayo limpio de la ceremonia de proclamación en Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 14 de agosto de 2025.

Prasetyo enfatizó que todas las tropas estaban listas para correr la bandera roja y blanca.

Leer también: ¿La Formación de ID de pago se considera un espía de las transacciones públicas? Esta es la respuesta del palacio





El ambiente del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Alhamdulillah, este es el ensayo de hoy

Limpio y sentimos que Dios quiere, todos estamos listos. «No podemos esperar más, estamos esperando el domingo», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: El Secretario de Estado niega que falte el presupuesto regional, la causa del Regente de Pati para aumentar las Naciones Unidas del 250%



Prasetyo agregó que todos los oficiales de Paskibraka y ceremoniales en general eran buenos, solo para mejorarse.

«Sí, en general, casi todos ya están evaluando a pesar de que ha mejorado. Pero en general a partir de la procesión del Carnaval, entonces la conmemoración de los segundos de la proclamación, incluida la existencia de buenas actuaciones en el palacio de Merdeka y las atracciones de la Fuerza Aérea, todos han ido de acuerdo con lo que somos escenarios», agregó.

Se sabe que el Ministro de Estado (MenseNeg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, confirmó que un total de 16 mil invitados asistirán al 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en las 8,000 invitaciones de Merdeka Palace, el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y por la noche, se atenderá por 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión también somos tan personales y representamos al comité disculparse si se debe a lugares limitados, entonces muchos público Lo que realmente estaba entusiasmado por querer ser presente celebrado. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no todos pueden ser acomodados «, dijo Prasetto a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.



El ambiente del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.