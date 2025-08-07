Rahul Gandhi alega 1,00,250 votos manipulados en la Asamblea de Mahadevapura en Karnataka







Líder de la oposición Rahul Gandhi criticó el Comisión Electoral de India (ECI) el jueves, alegando que las elecciones están «coreografiadas».

Presentando la investigación del Congreso sobre la votación en la Asamblea de Mahadevapura en Karnataka, el legislador del Congreso alegó «votación chori (robo de votos)» de 1,00,250 votos, informó ANI.

Dirigirse a una conferencia de prensa, Gandhi Dijo que su partido ganó otros escaños en el estado, sin embargo, Mahadevapura fue barrido por el Partido Bharatiya Janata (BJP).

Llamando a las elecciones coreografiadas, Gandhi dijo: «Nuestra encuesta interna nos dijo que ganaríamos 16 escaños en Karnataka; ganamos nueve. Luego nos centramos en siete pérdidas inesperadas. Elegimos un Lok Sabha, y nuestro equipo decidió que solo podíamos centrarnos en un Vidhan Sabha (asiento). Por lo tanto, nos centramos en el Mahadevapur. Aquí está el amplio matemático. Todos los datos de todos los datos son 2024 de los datos de 2024. El Lok Sabha fue de 6.26 lakhs.

Además, alegó que 1,00,250 votos robados fueron «robados de cinco maneras diferentes».

«Votantes duplicados, direcciones falsas e inválidas, y votantes a granel en una sola dirección, en un edificio con 50-60 personas que viven. Pero cuando vamos allí, no hay registro de aquellas personas que viven allí. Una familia que vive en esa Cámara,» el miembro de Lok Sabha de Parlamento (MP) alegó, agregó, «Fotos inválidas … luego la falla de la Forma 6. Formulario 6 permite que las nuevas personas se conviertan en votantes». «

Gandhi dijo que anti-incumbencia golpeó a cada parte excepto la BJP poder retenido en Haryana y Madhya Pradesh.

«Anti-incumbencia golpea a todos los partidos en cada democracia, pero por alguna razón, el BJP es el único partido que no sufre de anti-incumbencia en una democracia. Las encuestas de salida y las encuestas de opinión dicen una cosa, pero usted vio en las elecciones de Haryana y MP, y de repente los resultados van en otra dirección con un columpio masivo. Esto también incluyó nuestras encuestas internas, lo cual es sophisticado», dijo Gandhi.

Marcando las encuestas en múltiples fases, también señaló que las fechas del Haryana y las elecciones de Karnataka fueron cambiadas. «Hubo un tiempo en India sin EVMS; la gente votó un día. Ahora, arriba tiene un día de votación diferente, y Bihar tiene algún otro día. La votación continúa durante un mes. Esto nos hizo sospechar. De repente, las fechas de las elecciones de Haryana y Karnataka fueron cambiadas», afirmó Gandhi.

Reiterando sus afirmaciones sobre votantes falsos en las elecciones de la Asamblea de Maharashtra 2024, el parlamentario alegó que el número de votantes agregados a la lista en los cinco meses antes de las encuestas fue más de lo que la gente agregó en los últimos cinco años.

«MaharashtraNo pudimos decirle la lógica detrás de esto. En Maharashtra y Haryana, lo vimos justo en frente de nuestras caras. Dijimos públicamente y le dijimos a la CE que se agregaron más votantes en cinco meses que en cinco años en Maharashtra. Más votantes que toda la población de Maharashtra. Enorme salto en la participación de los votantes después de las 5 pm. Nuestra alianza fue aniquilada mientras la alianza barría el Lok Sabha. A nivel estatal, entre Lok Sabha y Vidhan Sabha, entraron un crore votantes «, alegó.

La respuesta de Gandhi se produce después de la Comisión Electoral de India el sábado afirmó que aún no ha respondido a su carta de junio con respecto a sus acusaciones de «aparejo electoral» en las encuestas de la Asamblea de Maharashtra.

El cuerpo de las encuestas dijo el Congreso El líder no ha respondido a una invitación oficial extendida a él hace casi dos meses.

«¿Por qué? ¿Es porque sus declaraciones de medios eran infundadas?» Preguntaron las fuentes de ECI.

En una carta fechada el 12 de junio, la Comisión Electoral había invitado al líder de la oposición a una interacción sobre el «aparejo» en las encuestas de la Asamblea de Maharashtra, que planteó en un artículo que escribió para un periódico cinco días antes. Había afirmado que lo mismo se repetiría en las elecciones de la Asamblea de Bihar, que se celebrará a finales de este año.

La carta del 12 de junio dice: «Suponemos que cualquier problema con respecto a la realización de elecciones ya se habría planteado a través de las peticiones electorales presentadas en el tribunal competente por los candidatos de INC. Sin embargo, si todavía tiene algún problema, puede escribirnos con nosotros, y la comisión también está dispuesta a reunirlo en una persona mutuamente conveniente para discutir todos los problemas. Una fecha conveniente.

(Con entradas ANI)





