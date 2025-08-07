4 niveles de velocidad del avión más sofisticado, ¡el último número puede pasar por el mundo en 2 horas!

Yakarta, Viva – La tecnología de aviación continúa experimentando un rápido desarrollo. El fabricante de aviones ahora está compitiendo para presentar una variedad de innovaciones que pueden ser previamente inimaginables, desde características avanzadas hasta velocidad Extraordinario.

Un aspecto que está en el centro de atención en el mundo de la aviación es la categoría de velocidad de la aeronave. No solo una cuestión de velocidad supersónico Lo que excede la votación, resulta que hay varias clasificaciones de velocidad en el mundo de la aviación.

Cotizando en la página oficial de la NASA, hay al menos cuatro tipos de velocidad de aeronaves que se conocen comúnmente: subsonik, transoniksupersónico y hipersónico.

¿Cuál es la diferencia entre los cuatro? La siguiente es una explicación completa.

1. Subsonic – Bajo la velocidad del sonido

El avión subsónico es un tipo de velocidad de menos de Mach 1, o por debajo de la velocidad de sonido. En cuestión de kilómetros por hora, los aviones subsónicos generalmente tienen menos de 402 km/hora.

El primer avión incluido en esta categoría pertenece a los hermanos Wright que volaron con éxito en 1907. En esa época, la hélice se convirtió en un sistema de propulsión principal eficiente para la baja velocidad.

Las características principales de los aviones subsónicos incluyen alas rectangulares y materiales suaves como el aluminio. Ejemplos de aviones subsónicos modernos son:

C-130, un avión de carga con cuatro motores de turbopropulsor. Boeing 747 y Airbus A330, que puede cubrir una distancia de más de 15,000 km, con una velocidad promedio de Mach 0.86

2. Transónico: toca el límite de velocidad de sonido

Los aviones transonistas tienen una velocidad que está en la velocidad del sonido, que se encuentra entre Mach 0.8 y Mach 1,2, o alrededor de 402-1.223 km/hora.

Este tipo comenzó a usarse ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de un avión transonista es Douglas DC-8, que está equipado con cuatro motores de turbofán y diseño de ala para minimizar la resistencia al aire.

Sin embargo, la velocidad transónica tiene sus propios desafíos. Al acercarse a Mach 1, las ondas de choque pueden causar inestabilidad en la aeronave. Por lo tanto, las aeronaves transonistas deben estar diseñadas para lidiar con condiciones de aire que cambian rápidamente. Otro ejemplo es F-86 Saber, avión de combate temprano en Jet Era.

3. Supersónico – más rápido que el sonido

Si la aeronave se extiende a la velocidad por encima de Mach 1, entonces se incluye en la categoría Supersonic. Esta velocidad es equivalente a más de 1,236 km/hora al nivel del mar, pero aún por debajo de Mach 5.

Chuck Yeager, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se las arregló para volar el avión más rápido que el sonido.

Uno de los íconos de aviones supersónicos de pasajeros es Concorde. Este avión puede tomar la ruta de Londres -New York en solo 3.5 horas, con una velocidad de la velocidad de sonido.

Sin embargo, los aviones supersónicos causaron un boom sónico, el sonido de una fuerte explosión que podría dañar el vaso del edificio en el continente. Por esta razón, la velocidad completa solo se permite a cierta altura o por encima del mar.

4. Hypersonic – Velocidad extrema por encima de Mach 5

La última categoría es hipersónica, que es un avión que puede ir más de Mach 5, o equivalente a 6,125 km/hora. Esta tecnología está en la etapa de desarrollo de varios países grandes.

En 2016, Rusia desarrolló un avión hipersónico que llevaba un arma nuclear llamada Pak-Da, quien se afirmó que podía rodear la tierra en dos horas. Este chorro está diseñado para poder disparar ojivas nucleares desde el espacio y regresar a la base.

No solo Rusia, Gran Bretaña también desarrolló tecnología similar al combinar un sistema de chorro y cohetes para que el avión pudiera abandonar la atmósfera de la Tierra.