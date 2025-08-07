Tiene muchas sucursales, este agente propiedad de este joven de Lahat abre trabajos para los residentes locales

VIVA – A partir de una pequeña tienda que solo vende crédito y cupones, Sony Pranata ahora tiene éxito en la construcción de una red de tiendas Agenbrilink que está disperso en la aldea de Ulak Pandan, Lahat Regency, South Sumatra. Esta historia de Sony muestra el papel estratégico de AgentBrilinks como la fuerza impulsora de la economía y los pilares del pueblo inclusión financiera en pueblos indonesios. Además de proporcionar servicios financieros cercanos y seguros, la red AgentBilink de Sony también abrió empleos a docenas de residentes locales.

El negocio que fue pionero desde 2022 llamado «Putra Cell» no solo facilita el acceso a los servicios financieros para la comunidad de la aldea, sino que también fomenta el crecimiento de las economías locales a través de la creación de empleo y empoderamiento de la comunidad circundante.

Sony me dijo que al principio se convirtió en socio de Agentbrilink fue impulsado por las necesidades personales de OTAS para apoyar sus transacciones comerciales comerciales. Pero con el tiempo, las solicitudes de los residentes locales continuaron llegando, por lo que decidió abrir el servicio en general para la comunidad.

«Inicialmente solo quería una herramienta para la transferencia de compras de mercancías para mí. Pero vinieron cada vez más personas, pidiendo ayuda para pagar electricidad, retirar efectivo, transferencias, pagar facturas y otras. Desde allí comencé a abrir al público. La promoción no estaba allí, solo de boca en boca», dijo Sony.

Con un capital de RP. 10 millones para facturación de flujo de efectivo al servir a las transacciones de los clientes, Sony y su esposa administran este negocio de forma independiente. Lento pero seguro, el arduo trabajo de Sony valió la pena. Su red Agentbrilink continúa creciendo rápidamente, y también invita a los miembros de la familia a participar en este negocio.

Hasta ahora, ha construido 10 tiendas dispersas en el área de las aldeas circundantes, con una distancia promedio entre salidas de solo 2 kilómetros. Esto muestra cuán amplio es el alcance de los servicios que presentó con éxito para llegar a más personas en áreas remotas.

«Nuestros clientes alrededor de Lahat son algunos de los cafeteras y trabajadores mineros de carbón que son de día de pago todos los meses.

Su éxito en la construcción de una red de AgentBilinks también afectó la apertura del empleo para los residentes locales. Notado, más de 15 personas ahora trabajan en puntos de venta de «Cell Putra».

Al no detenerse allí, Sony también trató de hacer que los resultados de sus esfuerzos puedan disfrutar juntos por el entorno donde el agente crece. Como resultado, rutinariamente realiza varias actividades para la comunidad, como torneos deportivos y programas para compartir durante ciertos momentos. Según él, todo eso se hizo como una forma de preocupación y gratitud por el apoyo de los residentes que se habían convertido en parte de su viaje de negocios.

En una ocasión separada, director de micro Bri Akhmad Purwakajaya reveló que uno de los principales poderes de Bri era llegar a las capas de la comunidad en general al país a través de una red de Augilinks.

«Hasta finales de junio de 2025, el número de agentes de Brilink había alcanzado más de 1,2 millones de agentes o crecieron 22.60% interanual. Estos agentes se extendieron en 67 mil aldeas, alcanzando todos los rincones del país. Desde el lado de la transacción, el agente de Brilink registró un volumen de transacciones de RP843 Trillion o crió 9.85% YOY, mostrando un rol de acceso vital en vital en el acceso financiero, lo que explicó el acceso financiero.