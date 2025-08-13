¿Qué pasó con el plan de Jon Voight para salvar a Hollywood?

Jon Voight hizo un chapoteo en mayo cuando lanzó Presidente Trump En un plan para salvar a Hollywood, advirtiendo que la industria corría el riesgo de ir «por el desagüe como Detroit».

Pero en los meses posteriores, no ha pasado mucho.

Trump provocó una protesta cuando amenazó con tarifas de películas de fabricación extranjera, y luego continuó rápidamente.

Pero las conversaciones aún están teniendo lugar. Steven Paul y Scott Karol, productores de cine independientes que han trabajado con Voight para «hacer Hollywood Great Again», tienen la esperanza de que se introduzca un incentivo cinematográfico federal en el Congreso este año.

«El hecho de que no veamos las cosas en la prensa, no significa que la gente no esté trabajando duro detrás de escena», dijo Paul en una entrevista el miércoles.

Karol dijo que la esperanza es que un incentivo federal sea «introducido pronto».

Los sindicatos de Hollywood han buscado durante mucho tiempo un incentivo federal para contrarrestar los créditos fiscales ofrecidos por Canadá, el Reino Unido y muchos otros países que han atraído a los empleos de producción en las últimas décadas. La recesión de producción global que ha llegado a la industria desde 2022 ha revivido esas discusiones. Pero si bien California, Nueva York y Texas han aumentado sus incentivos, nada ha surgido a nivel federal.

La representante Laura Friedman, demócrata del área de Los Ángeles, dijo que respaldará tal incentivo. El senador de California, Adam Schiff, también está trabajando en la idea, aunque ningún republicanos aún ha firmado públicamente, y Trump no ha expresado su apoyo.

Mientras tanto, una iniciativa mucho más modesta ha comenzado a tomar forma en Capitol Hill. A principios de este mes, un grupo bipartidista en la Cámara y el Senado introducido Un proyecto de ley para extender y expandir la Sección 181, una deducción de impuestos para productores de cine independientes.

La deducción, aprobada por primera vez en 2004, permite a los inversores descartar los costos de producción de inmediato, en lugar de esperar a que la inversión se deprecie durante varios años.

La deducción está limitada a $ 15 millones por producción, y actualmente caducará el 31 de diciembre. Los sindicatos de Hollywood y la asociación de películas tienen llamado sobre Trump para extenderlo y elevar el límite a $ 30 millones, o $ 40 millones para producciones realizadas en áreas de bajos ingresos. La extensión se incluyó en el borrador del plan de Voight para salvar a Hollywood.

«Es un comienzo», dijo Paul el miércoles. «Empiezas en alguna parte, y es un muy buen comienzo».

Las partes interesadas de Hollywood también han pedido la reautorización de la Sección 461, lo que permitió a las empresas llevar a cabo sus pérdidas operativas netas por hasta cinco años. Esa disposición, que expiró en 2022, fue particularmente útil para las compañías de cine que tienen flujos de ingresos desiguales y podrían usar pérdidas en un año para cancelar las ganancias en años anteriores.

Karol dijo que la idea de una tarifa sobre películas de fabricación extranjera no ha resurgido en las conversaciones de las que ha sido parte. Aunque, si estuviera un incentivo federal, sus productores concebibles podrían enfrentar una penalización por elegir ir al extranjero.

«El presidente está muy atrás para traer la producción de regreso a Estados Unidos y ver nuestro negocio saludable», dijo Paul. «Se mantiene comprometido con eso».