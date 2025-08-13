La Cumbre Nacional de Supervivencia de la Aplicación de la Ley – Oficial de Derecho

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

El azul herido organiza la quinta anual Cumbre de supervivencia nacional para la aplicación legal En Las Vegas, Nevada, 22-25 de septiembre de 2025, y es un evento obligatorio.

La parte superior es más que entrenamiento. Es un salvavidas para cada primera respuesta para obtener herramientas prácticas para sobrevivir y ponerse en contacto con los líderes que entienden los desafíos de la insignia.

Con los mejores presentadores de la profesión, incluidos el Capitán Tom Rizzo, el sargento John Mattly, el sargento John Kelly, Doug White y muchos más, los asistentes recibirán capacitación en temas que van desde liderazgo, resistencia, salud mental, bien financiera y más.

Gracias a la generosidad de un donante patriótico anónimo y Morgan Lane Lane, productor ejecutivo y fundador de COPS, The Wounded Blue Will renunciar a los costos para Cada oficial que ha resultado herido en la fila o está luchando con el TEPT.

Lea más y regístrese aquí.

Si está herido o tiene dificultades con el TEPT, comuníquese con el azul lesionado para el acceso libre.

The Wounded Blue es una organización nacional sin fines de lucro que se centra en apoyar a los agentes de la ley heridos y discapacitados en todo Estados Unidos. Ofrecen apoyo de pera, defensa y recursos para los oficiales que han sido heridos físicamente o luchan contra las lesiones invisibles de Trauma y TEPT. Fundada por profesionales en el campo de la aplicación de la ley, se lesiona para garantizar que ningún oficial se quede atrás o fuera del trabajo.

📧 Contacto: [email protected]

Sobre el azul herido

Los asientos son limitados. ¡Asegure su lugar hoy!

