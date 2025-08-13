Richie Incognito envía un mensaje fuerte a Jackson Powers-Johnson

Uno de los mayores rasgaderos de la cabeza de Las Vegas Raiders El campamento de entrenamiento ha sido lo que está pasando con Jackson Powers-Johnson. Dirigiéndose a la temporada baja, parecía un hecho que sería el centro titular del equipo.

Sin embargo, Jordan Meredith ha estado tomando todas las repeticiones del primer equipo últimamente. Powers-Johnson ahora está trabajando en la guardia correcta, y no parece que él tenga ese trabajo inicial bloqueado.

Richie Incognito pasó 13 años jugando a la guardia a nivel de la NFL, por lo que él conoce bien la línea ofensiva. Tuvo la oportunidad de explicar por qué los Raiders trasladaron a Powers-Johnson fuera del centro.

«Se trata de los detalles», dijo Incognito en Raider Nation Radio «Tailgate de la mañana.«» Porque el [center] La posición es bastante difícil cuando solo estás ejecutando la ofensiva base y vas a salir y estás tratando de configurar la mesa para el equipo. Pero cuando vas a salir y cambias constantemente situaciones y estás cambiando primero y 10, segundo y corto, tercero y largo, cuarto y objetivo, todos estos son escenarios completamente diferentes y todos tienen sus propias reglas.

«Entonces, para que JPJ tuviera éxito en el centro, tendría que estudiar realmente. Tendría que realmente cavar y conocer las complejidades de la ofensiva, conocer los pequeños detalles … y creo que eso es lo que Jordan realmente les da. Pasó todo el verano estudiando la posición central y está viendo ese trabajo duro y esos detalles se muestran».

Incognito es fanático de Powers-Johnson

Powers-Johnson a menudo se ha comparado con incógnito debido a su estilo de juego físico. Sin embargo, Incognito entendió que se necesita más que fisicalidad para ser un gran liniero ofensivo.

Es fanático de Powers-Johnson, pero cree que necesita mejorar su técnica.

«Jackson es un niño realmente talentoso. Es atlético, es grande, es fuerte, es físico. Y lo único que me gustaría ver es esa técnica», dijo Incognito.

«Salir y correr y causar estragos es genial. Pero ya sabes, en tercer y largo en el cuarto trimestre, cuando tienes que tenerlo, tienes que tener una buena técnica. Así que creo que en este momento con la competencia, ya sabes, saben lo que tienen con Jordan en el centro. Y todo se trata de que Jackson demuestre que puede jugar con una buena técnica, Snap después de Snap después de Snap».

¿Comenzará los poderes-Johnson en 2025?

Si Powers-Johnson es relegado a un papel de respaldo esta temporada, ese sería un gran cambio de fortuna. Fue una selección de segunda ronda el año pasado, y muchos pensaron que podría ser el próximo gran centro.

Ahora está perdiendo representantes de guardia del primer equipo ante Atonio Mafi en la práctica. Alex Cap está golpeado en este momento, pero podría hacerse cargo de la guardia derecha una vez que esté sano. No está del todo claro qué está haciendo Powers-Johnson que tiene a los Raiders sobre él.

Podría ser tan simple como no creen que sea tan bueno como se anuncia. También pueden pensar que necesita algo de trabajo antes de que esté listo para ser un titular a tiempo completo. De todos modos, continuará siendo un jugador para ver antes de la temporada regular.