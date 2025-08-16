Putin: la guerra de Ucrania no habría ocurrido bajo la presidencia de Trump







El presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes (hora local) dijo que si el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Había estado en el poder en 2022, el conflicto de Rusia-Ukraine probablemente nunca habría sucedido, un reclamo que Trump ha hecho varias veces, culpando a su predecesor, Joe Biden, por la guerra.

En una conferencia de prensa conjunta después de casi tres horas de conversaciones con Trump, Putin dijo que en 2022, había advertido al ex presidente estadounidense Biden que no se debe permitir que las tensiones entre las dos naciones alcancen un punto sin retorno.

«Hoy, cuando el presidente Triunfo Dice que si hubiera sido el presidente en ese entonces, no habría habido una guerra, y estoy bastante seguro de que realmente sería así «, dijo.

Agregó: «Durante el último contacto con la administración anterior en 2022, traté de convencer a mi colega estadounidense anterior de que la situación no debería llevarse al punto de no retorno cuando se trata de hostilidades. Dije directamente que es un gran error».

Putin dijo que las negociaciones del viernes habían sido útiles y se mantuvieron en una atmósfera constructiva.

«Nuestras negociaciones se han llevado a cabo en una atmósfera constructiva de respeto mutuo. Teníamos negociaciones muy estrechas que eran bastante útiles. Me gustaría agradecer a mi contraparte estadounidense una vez más por la propuesta de viajar aquí Abajo. Solo tiene sentido que nos hayamos conocido aquí porque nuestros países, aunque separados por los océanos, son vecinos cercanos «, dijo.

Agregó que a pesar de estar separado por la línea de fecha internacional, Rusia y los Estados Unidos están geográficamente cercanos, lo que hace que la reunión se sienta como una visita a un vecino.

«Entonces, cuando nos conocimos, cuando salí del avión, dije:» ¡Buenas tardes, querido vecino! Es muy bueno verte con buena salud «. Creo que eso es muy vecino. Creo que esas son algunas palabras amables que podemos decir entre nosotros. Estamos separados por el estrecho de Bering, aunque solo hay dos islas entre la isla rusa y la isla estadounidense; solo están 4KM.

Putin también destacó la importancia histórica de Alaska como un terreno común para los Estados Unidos y Rusia, señalando su papel durante la Segunda Guerra Mundial como un puente para transportar equipos militares desde los Estados Unidos a la URSS.

«También es importante que Alaska tenga que ver con nuestro patrimonio común e historia común entre Rusia y los Estados Unidos, y muchos eventos positivos tienen que ver con ese territorio. Aún así, hay un tremendo patrimonio cultural de Rusia y América. Por ejemplo, iglesias ortodoxas y más de 700 nombres geográficos de origen ruso», dijo.

«Durante la Segunda Guerra Mundial, fue aquí en Alaska donde el origen del legendario Airbridge para el suministro de aviones militares y otros equipos bajo el programa de arrendamiento de tierras. Era una ruta peligrosa y traicionera. Sin embargo, sobre el vasto vacío de hielo, los pilotos de ambos países hicieron todo para acercar a la victoria. Se arriesgaron sus vidas y lo dieron todo por su comunidad», agregó.

Putin relató cómo los soldados de ambos países lucharon junto con enemigos comunes en un espíritu de camaradería.

«Estaba en la ciudad de Magadan, y había un monumento allí que estaba dedicado a los pilotos rusos y estadounidenses. Hay dos banderas allí: la bandera de los Estados Unidos y la bandera rusa. Sé que aquí, también, también, hubo un monumento conmemorativo. Hay un lugar de entierro militar a varios kilómetros de distancia de aquí. Muchos pilotos están enterrados aquí que murieron durante la misión peligrosa. Eso es más que noble.

Putin reconoció además que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han alcanzado un récord, pero enfatizó que él y Trump habían hablado con franqueza por teléfono.

«En esta nueva etapa, incluso durante las condiciones más difíciles, se sabe que no ha habido cumbres entre Rusia y los EE. UU. En cuatro años. Eso es mucho tiempo. Esta vez fue muy difícil para las relaciones bilaterales, y seamos sinceros. El caso, una reunión personal entre los jefes de estado ha sido retrasado.

Putin también señaló que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, había viajado varias veces para Rusia para charlas.

«Y el enviado especial del presidente Trump, el Sr. Witkoff, viajó a Rusia varias veces. Nuestros asesores y jefes de ministerios extranjeros se mantuvieron en contacto todo el tiempo. Sabíamos bien que uno de los problemas centrales era la situación en Ucrania», dijo.

En Rusia, la reacción a la cumbre entre Putin y Trump ha sido más que positiva. Los medios de comunicación rusos estaban extasiados cuando el líder ruso recibió aplausos del presidente de los Estados Unidos, ya que la alfombra roja se implementó literalmente para Putin en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, informó CNN.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente