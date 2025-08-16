Ruben Amorim está a punto de adjuntar las respuestas a dos preguntas del Manchester United contra el Arsenal

El entrenador en jefe de Man United, Ruben Amorim, se enfrenta a algunas selectionilemas antes del primer partido de la Premier League el domingo contra el Arsenal.

Ruben Amorim tiene una serie de grandes llamadas telefónicas. (Imagen: Rich Von Biberstein/Icon Sportswire a través de Getty Images).

La pretemporada ni siquiera había comenzado y ya había un debate sobre quién los tres lugares centrales para el primer partido de la Premier League del Manchester United podían ocupar contra el Arsenal.

A pesar de experimentar una campaña abrasadora en el último período, la temporada terminó con el grupo Middenback de United en una forma bastante buena. Luke Shaw comenzó cuatro de los últimos cinco partidos de la Premier League, Leny Yoro regresó para la final de la Europa League y Ayden Heaven avanzó rápidamente.

Como resultado, no había ninguna razón por la cual United hubiera sentido la necesidad de firmar un centro en la ventana de transferencia de este verano. En cambio, han dado prioridad a las sesiones de firma al otro lado del campo este verano.

Marcar goles fue el mayor problema del término anterior de United, enfatizado por su diferencia de objetivo negativo en la Premier League de -10. Ahora esperarán que las adiciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko resuelvan ese problema específico.

Aunque el trío antes mencionado debe ser titulares garantizados para el recaudador de cortinas de la Premier League contra los Gunners, hay menos certeza sobre quién comienza en la defensa.

El sistema 3-4-2-1 del entrenador en jefe Ruben Amorim significa que se deben llenar tres puntos centrales, pero Yoro es el único iniciador garantizado. Comenzó cuatro de los cinco partidos amistosos de United y fue excelente durante la gira por los Estados Unidos.

Ha derribado el Middenback Ligplaats del lado derecho y será uno de los primeros nombres de la revista del equipo del domingo. Sin embargo, no es tan fácil de predecir quién comenzará en la mitad de la parte posterior y a la izquierda.

Esto se debe al nivel saludable de competencia que Amorim tiene actualmente disponible. Harry Maguire y Matthijs de Ligt están llevando a los contendientes a comenzar en el medio, mientras que Shaw y el cielo en el kibelt comenzarán a la izquierda.

Maguire y el cielo recibieron el asentimiento contra Fiorentina el fin de semana pasado, pero De Ligt y Shaw comenzaron más en la pretemporada y tuvieron un asentimiento cada tres veces.

Harry Maguire espera comenzar el primer partido de la Premier League del Manchester United contra el Arsenal. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images.)

Los cuatro jugadores creerán que valen la misma cantidad para comenzar el primer partido de la temporada, y ese es un lujo para cada entrenador. Amorim necesita fuerza y competencia por lugares.

De Ligt experimentó una temporada de debut mixta en Old Trafford, lo que significa que buscará más consistencia. Maguire New Life se revivió el término anterior de la carrera unida y también será de la opinión de que debería comenzar en el centro.

El cielo, que sin duda estará desesperado por comenzar su antiguo club, no ha hecho un pie equivocado desde que llegó a United a principios de este año y se ha desarrollado mucho más rápido de lo que alguien podría haber esperado. Mientras tanto, Shaw compensará el tiempo perdido después de dos temporadas de lesiones.

Amorim dijo sobre Shaws durante la pretemporada: «Creo que Luke Shaw es un jugador de clase mundial, ese es mi sentimiento. Cuando toca la pelota, la capacidad de jugar una contra una y puedes sentirte en las pequeñas cosas.

«Inglaterra ha llegado a dos finales y tuvo problemas durante la temporada, pero siempre está allí en la final. Eso significa algo, pero debe estar en forma y siempre entrenar en las fronteras.

«Creo que está haciendo eso en este momento, así que es un gran jugador, pero tiene competencia esta temporada, estoy muy feliz con Luke».

Luke Shaw quiere recuperar el tiempo perdido esta temporada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

En medio de la transición de United a un sistema de ala, la mejor oportunidad de Shaw de convertirse en un accesorio en Old Trafford nuevamente jugando en el medio del lado izquierdo. Es excelente en el progreso de la pelota desde esa área del campo para apoyar el juego de construcción de United.

Sin embargo, su registro de lesiones es por decir lo menos. Pero con Lisandro Martínez también en el camino de regreso, el internacional de Inglaterra debería beneficiarse de la competencia interna cuando esté en forma.

Tales niveles de competencia también serán de consuelo para Amorim, quien espera que sus jugadores se esfuercen entre sí para mantener altos estándares.

Yoro está encerrado en el lugar del centro derecho, pero las otras dos posiciones permanecen para tomar y tratar de predecir a quién ocupará el domingo por la tarde es imposible.

Solo Teambheet del domingo dará las respuestas a este debate actual.