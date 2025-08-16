El candidato de Bubble de Chiefs forzando su camino en la lista en la pretemporada

El Jefes de Kansas City Pasé un mal momento en Seattle, enfrentando el Seahawks En la semana 2 de la pretemporada, pero eso no impidió que el candidato de Bubble Robert Tonyan continúe su campamento y verano al rojo vivo.

El ala cerrada del oficial, Tonyan, lideró a todos los cazadores de pases de KC con 5 objetivos y 5 recepciones, acumulando 41 yardas de recepción y 1 touchdown. Es el Segunda semana consecutiva del fútbol de pretemporada que Tonyan ha liderado a los Chiefs o empatado en el liderazgo tanto en recepciones como en yardas, con 3 atrapadas para 49 yardas contra el Cardenales de Arizona.

El ala cerrada fue un punto brillante raro el viernes por la noche, ya que los Chiefs fueron golpeados por los Seahawks de principio a fin.

Por supuesto, debe reiterarse que Patrick Mahomes Y la gran mayoría de los titulares de Kansas City ni siquiera se ajustaban para esta salida. Pero el entrenador en jefe Andy Reid y su personal aún no estarán satisfechos con esta actuación de ninguna manera, fuera de Tonyan y un puñado de otros.

Han sido unas semanas tórridas para Tonyan, quien realmente ha aumentado a la ocasión después del esperado campamento de entrenamiento Darling y el ala cerrada de novato. Jake Briningstool sufrió una lesión en los isquiotibiales desde el principio. Eso abrió la puerta al veterano, y no ha mirado hacia atrás, haciendo todo lo posible para asegurar un lugar en la lista de 53 hombres.

No está claro cuántos alas cerradas se mantendrá Kansas City en la lista de 53 hombres en 2025. Pero Tonyan ciertamente está haciendo que los Jefes piensen largo y duro por mantener un cuarto detrás de Travis Kelce, Noé Gray y Jared Wiley.