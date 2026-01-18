Publicación de Ricky Harun tras ser acusado de karaoke con LC, se filtró la conversación de Roby Tremonti

Jacarta – Varias noticias en el canal Showbiz han logrado atraer la atención de los lectores. Una cosa que más se mira es sobre las cargas. Ricky Harún tras ser acusado de karaoke acompañado de LC.

Conversación filtrada Roby Tremonti con timbre tampoco es menos interesante. Sin mencionar el problema Piche Kota Indonesian Idol que estuvo involucrado en un caso de violación. El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del domingo 18 de enero de 2026 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Acusado de Karaoke con LC, Ricky Harun sube impactante mensaje

Problemas indirectos afectan al actor Ricky Harun. Su nombre fue ampliamente discutido por los internautas después de que surgieran acusaciones de que fue captado en un karaoke acompañado de LC (Lady Companion). Esta noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó conmoción pública, considerando que la imagen de Ricky Harun se ha caracterizado por ser educado, tranquilo y apegado a los valores religiosos.

Como figura pública a menudo elogiada por su vida doméstica con Herfiza Novianti, esta acusación inmediatamente generó grandes interrogantes. Muchos internautas se sorprenden y sienten curiosidad por saber si el video de karaoke viral realmente muestra la figura de Ricky Harun o es solo una mala dirección y una calumnia.

¡En armas! Circula un video similar al Karaoke de Ricky Harun con LC

El nombre del actor Ricky Harun de repente se convirtió en un tema candente de conversación en las redes sociales después de la circulación de un video que decía mostrarlo en un lugar de karaoke. Este video se volvió viral por primera vez en la plataforma TikTok e inmediatamente provocó varias especulaciones por parte de los internautas.

En la breve grabación, se ve a un hombre sospechoso de ser Ricky Harun sentado relajado en una sala de karaoke. El hombre no está solo. Fue visto acompañado por un hombre con una camisa blanca y una mujer con un vestido negro a quien los internautas luego acusaron de ser una guía de karaoke o LC.

Conversación filtrada con Roby Tremonti supuestamente alquilaba un timbre y negociaba el precio porque era caro

El tema que rodea a las memorias Broken Strings se está calentando nuevamente. Esta vez, el actor Roby Tremonti estuvo en el punto de mira del público después de que surgieran acusaciones de que utilizó los servicios de un timbre para contraatacar a Aurelie Moeremans, la autora del libro que desató la polémica.