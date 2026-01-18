Spencer Brown de los Bills defiende a Josh Allen después de que el mariscal de campo asume la culpa de la derrota ante los Broncos

“No estaríamos aquí sin jose alen» billetes de búfalo RT Spencer Brown dijo en el vestuario sobre su mariscal de campo luego de que los Bills cayeran en tiempo extra de la ronda divisional de los playoffs de la AFC en Denver. El Broncos pateó un gol de campo ganador para avanzar al Juego de Campeonato de la AFC, enviando a los Bills de regreso a casa en Buffalo después de quedarse cortos en los playoffs una vez más con el MVP reinante bajo el centro.

“Ese es el líder [Allen] «Él asumirá la culpa y será la cara visible de lo que pasó aquí hoy», continuó Brown. «Estoy bastante seguro de que lo golpearon un par de veces, todos necesitan hacer su trabajo y no estaríamos aquí sin él. Es un líder, eso es lo que es, eso es lo que va a decir, pero no tendríamos ninguna posibilidad de ganar un partido de fútbol sin él ahí. Sí, amo al chico”.

Allen cometió cuatro pérdidas de balón en la derrota, lanzando dos intercepciones y perdiendo el balón tres veces (perdiendo dos de ellos). facturas rb James Cook agregó un balón suelto para llevar el total del equipo a cinco pérdidas de balón, una cantidad que finalmente resultó demasiado para superar como visitante en los playoffs. Pero Brown no es el único liniero ofensivo de los Bills que sale en defensa de su mariscal de campo, ya que Bills LT Dion Dawkins consiguió Emocional defensa de Allen después del partido..

Buffalo Bills RT Spencer Brown sobre la dureza del mariscal de campo Josh Allen y la resiliencia del equipo

«Estoy muy orgulloso de los muchachos este año», dijo Brown sobre el esfuerzo y la resistencia de Buffalo. «Jugamos muchos partidos así, viniendo desde atrás, y es un testimonio de este equipo que jugamos hasta el final. Ya sea que estemos arriba o abajo, simplemente jugamos con una mentalidad de siguiente jugada».

«Estoy súper orgulloso de todos los que jugaron duro hoy. Fue impresionante. Y el entrenador en jefe dice que los equipos se vencerán a sí mismos más de lo que saldrán y gritarán al otro equipo, y así lo hicimos y así fuimos nosotros hoy. No puedes esperar ganar con [five] pérdidas de balón. Tuvimos suerte de estar ahí al final, con una oportunidad. Simplemente no aprovechamos”.

“Quiero decir, cuando tu líder está ahí afuera dando todo lo que tiene, y sabemos [Allen is] golpeado. Hoy tuve una discusión con un funcionario, tratando de protegerlo, porque [the Broncos] Solo estábamos golpeando a muchachos”, dijo Brown.

«Intentas mantenerlo erguido tanto como sea posible, pero es un tipo duro. Es un tipo para el que quieres jugar, por eso nuestro equipo juega tan duro. Porque sabemos que cuando el 17 está ahí atrás tenemos una oportunidad. Lo voy a decir de nuevo: no estaríamos en esta posición sin él. Sé que probablemente recibirá críticas por lo que pasó hoy, pero el próximo año. No estamos muertos. Seguiremos moviéndonos».

Buffalo Bills RT Spencer Brown sobre el arbitraje en el juego de los Broncos

«No se puede culpar a los árbitros», dijo Brown después del partido. «Eso no es lo que trato de hacer. Pero estás dejando que los muchachos jueguen durante todo el juego. Hoy estaba molestando a algunas personas y no lo llamaron. Había un tercer intento justo ahí antes de que pateáramos el gol de campo que estaba sosteniendo. [Broncos ED Jonathon Cooper] duro y no llamaron a eso.

«No, están dejando jugar a los muchachos, pero es un equipo bien entrenado y sabían dónde estábamos y dónde estaban ellos en el campo, y creo que esos pases técnicamente no fueron lanzados para ser atrapados», dijo Brown sobre la penalización por interferencia de pase en la última serie de los Broncos que preparó el gol de campo ganador del juego. «Creo que fueron obligados a salir y hacernos cometer un error y recibir un poco de ayuda de las cebras. Pero pensé que hicieron un buen juego todo el tiempo y esas cosas van a suceder».