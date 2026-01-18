Video publicado del agente baleado por sospechoso buscado: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Condado de Augusta, Virginia – La Oficina del Sheriff del condado de Augusta ha publicado imágenes de una cámara corporal relacionadas con un tiroteo en el que participó un oficial en diciembre de 2025 que hirió gravemente a un oficial y mató a un sospechoso buscado.

El incidente ocurrió la noche del 17 de diciembre de 2025, cuando los agentes de la oficina del sheriff intentaron detener a Dustin Ross Griffin, de 42 años, de Staunton, en Parkersburg Turnpike. Los fiscales dijeron que se buscaba a Griffin en relación con el tráfico repetido de drogas y que los agentes involucrados eran parte de la Unidad de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Augusta.

Según el fiscal del condado de Augusta, Tim Martin, los agentes llegaron al lugar de Griffin y un agente que conocía a Griffin activó las luces de emergencia, lo que provocó que Griffin huyera, según los fiscales. Dos agentes alcanzaron a Griffin y comenzó una lucha física en el suelo.

Durante esa pelea, los fiscales dijeron que Griffin metió la mano en su ropa, sacó un arma de fuego y disparó a uno de los agentes, golpeándolo en el brazo e hiriéndolo gravemente. Un tercer agente, que estaba cerca, le disparó a Griffin mientras el arma todavía estaba en la mano de Griffin, impidiéndole disparar. El agente se unió a la lucha, luego sacó su propia arma de fuego y disparó una bala, y todo el intercambio se desarrolló en cuestión de segundos.

La Policía Estatal de Virginia informó anteriormente que el agente herido fue transportado al Centro Médico UVA para recibir tratamiento. Griffin recibió medidas para salvarle la vida en el lugar, pero fue declarado muerto.

Los fiscales han anunciado que los agentes involucrados no enfrentarán cargos penales.

Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Trate las manos como el indicador clave de amenaza durante las operaciones de comando y arresto, especialmente cuando el sospechoso se mueve, gira o mira. Anticípese a los momentos de “lucha en el terreno”, ya que representan un alto riesgo para el acceso a las armas, y esté atento a las cinturillas, los bolsillos y la posición de las manos. Mantenga la mayor distancia y ángulos posibles para que un oficial pueda unirse mientras otros evitan quedar atrapados en la batalla. Si una pelea se vuelve inevitable, priorice controlar las manos del sospechoso y limitar el acceso a las armas. Entrene para reconocer rápidamente señales de presentaciones de armas de fuego y responder con decisión para detener la amenaza cuando la fuerza letal esté claramente justificada.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Continuar leyendo