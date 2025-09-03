Prometo socialmente brindar ayuda a las víctimas de la manifestación de la muerte y las lesiones en varias regiones

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales) se prepara alivio social para víctima Consecuencias muridas o heridas demostración Lo que exigió la cancelación del aumento de las asignaciones para los miembros del Parlamento Indonesio en Yakarta y varias otras regiones en la última patada.

Ministro de Asuntos Sociales (Ministro social) Saifullah Yusuf cuando se reunió después de abrir una capacitación de gestión de presupuesto para el Tesorero de la Escuela Popular en el Ministerio Pusdiklatbangprof de Margaguna en Yakarta el miércoles, dijo que su partido había llevado a cabo una evaluación de beneficiarios y en los próximos 1-2 días el primer etapa de asistencia se entregaría a las familias de las víctimas.

Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

«A los que mueran se les dará Compensación equivalente a RP. 15 millones, para las víctimas de heridas, la asistencia se ajusta a la gravedad, tanto leve como severa «, dijo el ministro social Saifullah Yusuf.

Además de la compensación, continuó, el Ministerio de Asuntos Sociales también preparó asistencia social adicional, incluido el Programa de Empoderamiento para las Familias Diadas.

El Ministerio de Asuntos Sociales de Pusdatin, dijo, mientras que se registraron siete personas murieron y seis personas resultaron gravemente heridas debido a manifestaciones en varias regiones.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

En cuanto al número de muertos, como un conductor de motocicleta en línea que fue atropellado por un vehículo de la Policía de Barracuda en Yakarta, también incluyó a cuatro víctimas que murieron debido a la quema del edificio DPRD en Makassar (South Sulawesi) en una manifestación.

«Más detalles, todavía estamos consolidando datos en el campo con el gobierno local. En principio, el Ministerio de Asuntos Sociales está listo para llevar a cabo sus deberes y funciones para proporcionar protección social», dijo Sos Saifullah Yusuf. (Hormiga)