Denise Chariesta reveló la razón para defender a Uya Kuya

VIVA – número Vas a Más tarde se discutió ampliamente después de que su casa fue saqueada después de la circulación de un video que fue visto bailando. El video se enfurece al público, especialmente en medio del tema de un aumento en la asignación doméstica del DPR que desencadena la ira del público.

Sin embargo, UYA recibió apoyo de Denise Chariesta quien dijo que le enviara un ramo de flores. En una entrevista, Denise enfatizó que Uya era solo una víctima de calumnias del video Hoaks que circulaba. Afirmó que se sorprendió por qué muchas personas creyeron inmediatamente sin buscar la verdad primero. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Según yo, es bastante trágico. Dijo Denise al equipo de medios.

Denise agregó, muchas personas son injustas al evaluar este caso. De hecho, dijo, Uya había trabajado duro durante mucho tiempo para convertirse en artista para poder tener una casa que ahora es el objetivo de saquear.

«Uya tiene una casa desde que se convirtió en artista, antes de convertirse en un DPR. La casa fue el resultado de un trabajo duro durante docenas de años de trabajo en el mundo del entretenimiento. No era de los ricos, sino de la parte inferior, un trabajo de docenas de horas todos los días para poder comprar una casa», explicó Denise.

Desafortunadamente, debido al video Hoaks en el que confiaba el público, la casa fue saqueada. Para Denise, la acción no puede justificarse porque es claramente diferente entre la demostración y el saqueo.

Además de defender a UYA, Denise también lanzó el DPR, que según él debería proporcionar aclaraciones para defender a sus miembros.

«El DPR también debe decir cuál es la declaración. Refuerza, explicando. También saben que el UYA no está equivocado. De hecho, solo manténgalos en silencio, hasta que finalmente se disparó UYA. Según la cueva, era realmente extraño», dijo Denise.

También se sintió decepcionado porque muchos compañeros artistas que no querían levantar sus voces para explicar la verdad. De hecho, hay quienes realmente ofenden cosas irrelevantes, como la condición del gato mascota de Uya.

«Sigue siendo triste, también hay muchos amigos artísticos que no lo defienden. No es necesario defender, pero al menos hablar de la verdad. De hecho, hay quienes hablan de gatos que no está mantenido. Aunque hay muchos gatos sanos que están sanos, también hay grasa. Denise agregado.

Para Denise, este caso proporciona lecciones valiosas que la calumnia puede ser muy destructiva, especialmente si la comunidad en general confía en él. Afirmó que UYA no era apropiado para ser víctima de Hoaks.

«La calumnia es realmente cruel, realmente cruel. Pobre cueva como una persona que conoce a Uya, como alguien que conoce a su familia. No son posibles reírse de la gente. Uya realmente ayuda a las personas», dijo.

Denise incluso afirmó tener miedo de hablar porque estaba preocupado de que sus palabras fueran retorcidas. Sin embargo, finalmente se aventuró a hablar para enderezar.