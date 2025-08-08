Priyanka Gandhi Vadra acusa a la CE de actuar a favor de BJP







Líder del congreso Priyanka gandhi vadra El viernes criticó a la Comisión Electoral sobre sus funcionarios pidiéndole a Rahul Gandhi que compartiera detalles de sus reclamos sobre el aparejo de encuestas bajo juramento, y dijo que si sienten que su responsabilidad es solo para el BJP, entonces necesitan repensar, informó la agencia de noticias PTI.

El ataque de Priyanka Gandhi contra el organismo electoral se produjo después de que los oficiales electorales principales de al menos tres estados el jueves le pidieran al líder del Congreso Rahul Gandhi que compartiera los nombres de los electores que, según él, fueron incluidos o excluidos injustamente de las listas de votantes junto con una declaración firmada para las autoridades de la encuesta para iniciar «procedimientos necesarios» en el asunto, informó PTI.

Fuentes de la Comisión Electoral le dijeron a PTI que Rahul Gandhi Si firmar una declaración bajo la conducta de las reglas electorales y presentar la lista de personas que, según él, fueron incluidas o eliminadas de la lista de votantes o debe «dejar de engañar» a las personas de la India y «dejar de hacer acusaciones infundadas» contra la autoridad electoral.

Cuando se le preguntó sobre el problema, Priyanka Gandhi dijo: «Comprenda esto, la declaración jurada que solicitan está bajo una ley en la que debe dar una petición dentro de los 30 días de lo contrario, no sucederá nada. Así que por qué están pidiendo la declaración jurada. Se ha hecho una divulgación tan grande. Si no es intencional, lo invierta», informó PTI.

¿Por qué la Comisión Electoral no está dando la lista de votantes en un formato legible por máquina y por qué no está investigando, preguntó?

«En su lugar, está diciendo que firme una declaración jurada, que es un juramento más grande que lo que tomamos en el Parlamento. Hemos hecho ese juramento, estamos diciendo todo en público y le estamos mostrando la evidencia», dijo Priyanka Gandhi a los periodistas de The Complejo de la casa del parlamentoreportado PTI.

Reiterando las afirmaciones de Rahul Gandhi, dijo que se han encontrado más de un lakh de votos falsos en una asamblea, lo que significa que quien vote ganará, dijo el secretario general del Congreso.

En los comentarios críticos de EC, Priyanka Gandhi preguntó cómo saben que las afirmaciones están equivocadas cuando no lo han investigado.

«La evidencia está frente a ellos y tienen que investigarla. ¿Cómo pueden decir que está mal a menos que la investiguen? Puede haberlo más grande que esto», dijo, informó PTI.

«Esto es la democracia de nuestra nación. No es una broma. No se trata de una parte u otra fiesta. Si no lo han investigado, no pueden decir que es basura «, afirmó.

«Lamento que tengan una mayor responsabilidad. Si sienten que su responsabilidad es solo para el BJP y solo para una parte, necesitan repensarla porque, como mi hermano dijo que llegará un día en que otras personas estén en el poder y luego aquellos que han coludido en este tipo de destrucción completa de nuestra democracia tendrán que responder por ello», dijo PTI, informó PTI.

Deben ser conscientes de que tendrán que responder por ello, agregó Priyanka Gandhi.

Ella dijo el Bloque de la India Los líderes decidirán juntos cómo sobrevivir el tema de la apariencia de encuestas en el futuro.

Pero está claro que hay algunos fechorías en este asunto, dijo Priyanka Gandhi.

«Esto sería claro para usted y la forma en que sus líderes están respondiendo también lo ha dejado claro. Si va a un maestro y dice que está sucediendo trampa, ¿el maestro lo abofeteará o dirá que se verificará. Aquí está abusando de él (Rahul Gandhi) y luego decir una declaración jurada. Si es tan grande» Kaand` está sucediendo bajo su (EC) que no está haciendo la nariz y no lo está haciendo, lo que no lo hace, lo que no lo hace, lo indica, lo indica, lo que dice, lo que dice, lo que dice «, lo informó, el Congráfico, lo que ocurre, lo que ocurre, lo indica, lo indica, lo que dice, lo que no lo invierte, lo que invierte, lo que invierte, lo que viene, lo que puede invertir, el Congross, lo que lo invierte, lo que puede invertir, el Congrade, lo que lo invierte, lo que lo invierte, lo hace, lo que puede invertir, lo que puede hacer la EC). Pti.

El líder de la oposición en el Lok Sabha ha afirmado que había «voto chori» de 1,00,250 votos en un Circunscripción de KarnatakaCon 11,965 votantes duplicados en el segmento, 40,009 votantes con direcciones falsas e inválidas, 10,452 votantes a granel o votantes de una sola dirección, 4,132 votantes con fotos inválidas y 33,692 votantes mal uso del Formulario 6 de nuevos votantes.

Dirigiéndose a una conferencia de prensa en la sede de AICC Indira Bhawan, donde dio la presentación sobre el presunto fraude de la encuesta, Rahul Gandhi también había respondido a la Comisión Electoral por exigir su declaración firmada sobre sus reclamos y dijo que había hecho los comentarios públicos y que pueden «tomar una juramento».

«Soy político, y lo que le digo a la gente es mi palabra. Lo estoy diciendo a la gente públicamente, lo tomo como un juramento. Curiosamente, no han negado la información. No han dicho que las listas de votantes (mostradas por mí) están equivocados, están diciendo que Rahul Gandhi deberían decirlo bajo el juramento … Saben que la verdad. Sabemos que usted (EC) lo ha hecho en todo el país», los Rahul Gandhi ex presidente del Congreso Había dicho, informó PTI.

En una advertencia a los involucrados en perpetrar «fraude electoral», Rahul Gandhi había dicho que habrá consecuencias para cada oficial de votación que esté haciendo esto.

«No importa cuán senior o junior sea. Un día, la oposición va a llegar al poder y luego verá lo que le hacemos; porque está atacando la base de lo que nuestros antepasados que lucharon por la libertad de la India construyeron y no vamos a permitirle hacer eso, sin importar quién seas», dijo, informó PTI.

Rahul Gandhi dijo que su mensaje a la Comisión Electoral es que no están en el negocio de destruir la democracia india sino en el negocio de protegerla.

«Este es un crimen que se está cometiendo contra el Constitución indiacontra la bandera india. Esto es nada menos que eso «, había dicho, alegando aparejo de encuestas en varias partes del país.

(Con entradas de PTI)





Fuente