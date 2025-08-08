‘Don’t Let the Sun’ de Jacqueline Zünd captura el calor brutal del cambio climático

Documentalista Jacqueline ZündLa primera característica de ficción «Don’t Let the Sun», se estrenará en Suiza Festival de Cine de Locarno – Representa un mundo de calor sofocante donde el contacto humano es difícil de establecer. Hablando con VariedadEl director suizo habló sobre cómo la idea había llegado a ella mientras trabajaba en Japón en su documental «Casi allí» en 2016: «Toda la idea comenzó con un descubrimiento que hice en Japón de una agencia donde puede alquilar cualquier relación social, como alguien que ondea en la estación cuando vaya a las vacaciones, o alguien cerca de usted y no dijo nada, o tal vez una hija perdida o una amiga para una fiesta de cumpleaños. Y el concepto de esta agencia me hizo las fiestas humanas y cómo puede cambiar nada.

Esta idea se conectó a otro proyecto, llamado provisionalmente «calor», sobre el cambio de vida debido al aumento de las temperaturas globales. «Quería centrarme en cómo las relaciones humanas cambian con la influencia de las condiciones exteriores como, por ejemplo, nuestra crisis climática. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hace tanto calor, cuando es insoportable estar en su propia piel, cómo puede acercarse a otra persona?»

En «No dejes el sol», vendido por Cine sideral Como ganador de su inaugural va al Premio Cannes, Levan Gelbakhiani interpreta a Jonah, un joven que trabaja para una agencia que pretende ser otras personas. Toma el trabajo de interpretar al padre de una joven, Nika (Maria Pia Pepe). «Hicimos muchos ejercicios antes de filmar con el calor, pero cuando filmamos en Milán en agosto fue de 40 grados. Hacía tanto calor que ya no tuviste que fingir. Fue realmente difícil, pero se sintió bien. Es casi una película muda, porque todo es demasiado, por lo que ya no hablas. Incluso en la edición, cortamos muchas diálogos porque se obtiene una reducción de todo».

Disparando en Milán y Génova en Italia con imágenes adicionales de São Paulo por Sebastian Metz de pie para los exteriores blanqueados por el sol, el rodaje también involucró largas noches ya que los personajes solo podían salir una vez que el sol se había ido. «No está tan lejos de la realidad en la que vivimos ahora. Hay países donde las personas comienzan a trabajar por la noche porque hace demasiado calor durante el día, como los trabajadores de la construcción en los Emiratos, por ejemplo. No es como una cosa de futuro para mí. Es como un paso a un lado y un vistazo a una posibilidad que está muy cerca».

Zurich, nacido, Zünd estudió en la London International Film School antes de debutar con su documental sobre Insomnia «Goodnight Nobody Nobody» en 2010, que obtuvo una serie de premios, incluida la mejor película de recién llegado en Visions du Réel de Nyon. Como su primera película de ficción, «Don’t Let the Sun» se superpuso con un documental paralelo. «Estaba filmando e investigando un documental llamado» Heat «sobre cómo el calor influye en las personas. Se terminará a principios del próximo año: el primer trimestre de 2026. Un proyecto influye en el otro e inspiró al otro. Podría tomar algunas cosas del mundo documental para escribir en el mundo de la ficción, como, por ejemplo, la sala de enfriamiento, a dónde van estos muchachos, solo para sentarse y enfriar en New York».

El tiroteo en São Paulo fue rechazado debido a consideraciones presupuestarias, pero se encontraron lugares adecuados de arquitectura brutalista expresiva en Milán y Génova. «Al hacer documentales, siempre estoy buscando ubicaciones muy fuertes que reflejen los estados internos de la gente», dice Zünd. «La forma en que hago mis documentales no está tan lejos de la ficción. Los sujetos son personas reales, pero condensa su vida de alguna manera. Por lo tanto, no está tan lejos de una ficción. Además de eso, son sus vidas y sus historias, y sus historias, y así que lo que fue liberador para mí fue trabajar por la primera vez con los actores. No tienes que tener esta responsabilidad por estas seres humanas que están jugando a sí mismas y sus historias y sus historias. Las cosas se cepillan creativamente entre sí «.

«Don’t Let the Sun» es producido por Louis Mataré en Suiza Lomotion, en coproducción con Davide Pagano en la Casa delle Visioni de Italia con el respaldo de la emisora pública suiza SRF Schweizer Radio und Fernsehen.