El helicóptero cayó sobre una barcaza en el río Mississipi de EE. UU., Dos trabajadores fueron asesinados

Missouri, Viva – A helicóptero que se está utilizando para bloquear el mantenimiento cable de alimentación a lo largo de Sungai Mississippi Y cayó sobre una barcaza en West Alton, Missouri, el jueves por la mañana, 7 de agosto de 2025. Dos trabajadores fueron asesinados, dijeron las autoridades.

El accidente de helicóptero ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana cerca del Missouri y IllinoisA unos 32 kilómetros al norte de St. Louis, lo que provocó que una bocanada de humo espeso se elevara desde la barcaza, según el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación.

El Departamento de Policía Regional, St. Charles, confirmó dos muertes y dijo que no hubo otras heridas.

La Patrulla de la calle Estatal de Missouri dijo que dos personas que fueron asesinadas estaban en el helicóptero y que nadie estaba dentro de la barcaza durante el accidente. La identidad de las víctimas no fue publicada.



El helicóptero cayó en el barco en los Estados Unidos Mississipi

El helicóptero se movilizó para llevar a cabo el mantenimiento del cable eléctrico. De repente, «por una razón», el helicóptero «entró en el cable eléctrico, lo que provocó que cayera sobre la barcaza debajo», dijo el cabo Dallas Thompson, portavoz de la Patrulla Estatal de Missouri, en un comunicado.

Adam Briggs estaba pescando en la orilla del río esa mañana, observando el helicóptero rodeando zigzag al otro lado del río, y finalmente encontró a un trabajador con una bola marcadora para agregar algo al cable.

Después de mirar su teléfono celular por un tiempo, Briggs levantó la vista y vio los copos El helicóptero cayó Hacia la barcaza, escuchó la explosión y vio el humo.

«Me sorprendió y me sorprendió lo que realmente vi, realmente no podía creerlo», dijo Briggs La prensa Association. Los veteranos y ex bomberos llamaron al 911 y luego comenzaron a grabar y entrar en pánico el accidente.

«Había un piloto, había un trabajador, el helicóptero explotó, cayó y se estrelló contra la barcaza, y ahora está explotando», dijo en el video. La explosión continuó durante varios minutos. «Están muertos. Deben haber muerto».

El departamento de bomberos se apresuró a un bote al sitio del accidente y un barco alto privado ayudó a extinguir el incendio, dijo el subdirector del departamento de bomberos Alton, Matt Fischer. No había nadie en la barcaza cuando la barcaza fue golpeada.

El portavoz de la compañía de electricidad de Ameren dijo que un contratista y un subcontratista estaban reparando y reemplazando las luces de la torre y los marcadores en el cable.

«Estamos afligidos por el trágico incidente de hoy», dijo la compañía en su declaración. «Nuestras sinceras mentes y condolencias con la familia y colegas de las víctimas. Trabajaremos juntos en esta investigación».

La FAA y el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte investigarán el accidente, y se espera que un investigador de NTSB llegue a la ubicación el viernes.

Anthony dijo que el investigador probablemente consideraría si el contratista de helicópteros tenía un sistema de gestión de seguridad para reducir el riesgo.

El río ha sido cerrado por tráfico comercial.