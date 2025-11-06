Prabowo prepara educación vocacional para trabajadoras domésticas e inmigrantes

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto instruyó a fortalecerlo educación profesional con el fin de crear recursos humanos (RRHH) preparados para trabajar tanto en el país como en el extranjero. Esta es una de las principales estrategias del gobierno para paliarlo pobreza y abordar la tasa de desempleo.

«La educación vocacional, que casualmente es el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura como Presidente del Comité Directivo, será la principal prioridad en este sector. Entonces, ¿cómo podemos hacer coincidir el lado de la oferta en el sector de la educación con el lado de la demanda en el sector de la educación? personal«Tanto trabajadores domésticos como trabajadores extranjeros», dijo Pratikno después de una reunión limitada con el presidente en el Palacio de Estado de Yakarta, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

«Esto prepara a la fuerza laboral para satisfacer las necesidades internas, tanto en el nivel inferior como en el de alta tecnología, así como para los trabajadores inmigrantes», añadió.

Según él, es necesario conciliar las necesidades del sector laboral con la educación. En las escuelas vocacionales, se espera que los estudiantes no sólo aprendan habilidades técnicas, sino también idiomas extranjeros.

«Esto incluye preparar habilidades lingüísticas, conocer la cultura y habilidades técnicas. Y esto se hace de manera sinérgica, involucrando a muchos ministerios, porque no se trata del lado de la oferta en el sector educativo, sino también del lado de la demanda en el sector laboral. Esa es la tarea más importante, que es parte del alivio de la pobreza», dijo.

El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), también dijo que la educación es una de las principales estrategias para romper la cadena de la pobreza. Destacó que el gobierno aumentará la formación o educación vocacional para alentar a los alumnos de secundaria y de escuelas vocacionales a ser absorbidos más rápidamente en el mercado laboral.

«Involucraremos a los centros de formación estatales, que son propiedad del gobierno, así como a los centros privados de formación laboral para poder satisfacer las necesidades del mercado laboral», dijo Cak Imin.

En ese sentido, dijo, el Presidente ordenó la revitalización de las escuelas vocacionales y ordenó que el currículo educativo nacional se oriente a la preparación para el mundo del trabajo.

Según él, Prabowo incluso dio libertad para utilizar el presupuesto estatal para aumentar la capacidad de la educación vocacional y la educación formal en general.