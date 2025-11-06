Igualmente enemigo de Trump, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, saluda la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Londres, VIVA – alcalde de londres Sadiq Khan que también es musulmán, expresó sus «más sinceras felicitaciones» a Zohran Mamdani por su victoria en las elecciones alcalde de nueva yorkdiciendo que la esperanza vence al miedo.

Lea también: Resulta que hay más de 20 multimillonarios que intentan impedir que Zohran Mamdani se convierta en alcalde de Nueva York



«Habitante Nueva York frente a una elección clara – entre la esperanza y el miedo – y como hemos visto en Londres, la esperanza gana», escribió Khan, quien se convirtió en el primer alcalde musulmán de Londres en 2016, en la red social X.

«Muchísimas felicitaciones a Zohran Mamdani por su histórica campaña», añadió.

Lea también: El momento en que Zohran Mamdani lee Al Fatihah con el Imam Shamsi Ali antes de las elecciones en Nueva York





Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

Khan, político británico que ha sido alcalde de Londres desde 2016 y miembro del parlamento por Tooting desde que fue elegido en las elecciones generales del Reino Unido de 2005.

Lea también: Trump sobre la victoria demócrata en las elecciones estadounidenses: no hay ningún ‘Trump’ en la boleta



Khan fue reelegido alcalde de Londres para un tercer mandato récord en 2024. Es miembro del Partido Laborista. Ideológicamente, es un socialdemócrata moderado.

Es una persona no blanca, de ascendencia paquistaní y el primer musulmán en Gran Bretaña en ocupar el cargo de alcalde de Londres.

Similitudes con Zohran Mamdani

Como miembro del Partido Laborista, Khan también comparte ideologías similares con Mamdani, quien en las elecciones del martes fue elegido el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York y es conocido como un socialdemócrata.

Tanto Khan como Mamdani tienen raíces del sur de Asia. Khan nació de inmigrantes paquistaníes en Inglaterra, mientras que Mamdani es hijo de la cineasta india Mira Nair y del escritor ugandés Mahmood Mamdani, de ascendencia india.

Nacido en Kampala, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia cuando tenía siete años.

Ambos también se han convertido en blanco del odio del presidente estadounidense Donald. Triunfocuyas políticas, según los críticos, se han dirigido a las comunidades de inmigrantes.

Trump describió a Mamdani como un «comunista» y dijo que Khan había «hecho un trabajo terrible», llamándolo «mala persona», y que Londres quería «implementar la ley Sharia» bajo el actual alcalde.